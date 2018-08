Sky stellt Wontorra zwei neue Experten zur Seite

© Sky / firo Sportphoto

Der Fußball-Talk "Wontorra" setzt fortan auf zwei feste Experten: Lothar Matthäus und Sky-Rückkehrer Jan Aage Fjörtoft lösen zur neuen Saison Dietmar Hamann ab, der jedoch auch weiterhin als Talk-Experte bei Sky zum Einsatz kommen wird.



23.08.2018 - 11:35 Uhr von Alexander Krei 23.08.2018 - 11:35 Uhr

Nachdem Bayern-Boss Uli Hoeneß am vergangenen Wochenende erneut einen Solo-Auftritt bei Jörg Wontorra absolvierte, startet der Fußball-Talk bei Sky Sport News HD am kommenden Sonntag mit einer regulären Ausgabe in die Saison. Bei der Besetzung wird es allerdings zu Veränderungen kommen: Künftig treten Lothar Matthäus und Jan Aage Fjörtoft abwechselnd als Experten bei "Wontorra" auf.

Fjörtoft kehrt damit zurück zu Sky, wo er schon einmal eine Zeit lang als Topspiel-Experte am Samstagabend im Einsatz war. Matthäus gehört dagegen schon seit Jahren zum festen Experten-Kreis des Senders und meldet sich von der neuen Saison samstags an wieder zusammen mit Moderator Sebastian Hellmann bei den wöchentlichen Topspielen direkt aus dem Stadion. Einen Tag später sitzt der Rekord-Nationalspieler dann regelmäßig bei Sky Sport News HD.

Dietmar Hamann muss im Gegenzug seinen Platz bei "Wontorra" räumen, wird Sky aber weiter als Experte bei den Sonntagsspielen erhalten bleiben und auch weiterhin in einer Talkshow auftreten. Fortan ist er fester Gast bei "Sky 90", das bekanntlich nun bekanntlich wieder auf den Sendeplatz am Sonntagabend zurückkehren wird.

Jörg Wontorra freut sich derweil schon auf seine beiden Neuzugänge: "Lothar Matthäus ist ein idealer Partner für mich, weil er eine hohe Fußballkompetenz hat und immer Klartext redet. Jan Aage Fjörtoft verfolgt die Bundesliga auch in Norwegen ständig und bringt neben dem kompetenten Blick von außen auch den Unterhaltungswert mit, den eine Talkshow braucht." An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen macht Lothar Matthäus den Anfang, Jan Aage Fjörtoft gibt seinen Einstand nach der Länderspielpause.

