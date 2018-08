"Ninja Warrior" soll neue Esume-Show anschieben

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Mitte September schickt RTL das neue Format "Showdown - Die Wüsten-Challenge" erstmals auf Sendung. Die Show läuft am späten Freitagabend und hat einen prominenten Vorlauf: "Ninja Warrior Germany".



23.08.2018 - 14:56 Uhr von Timo Niemeier 23.08.2018 - 14:56 Uhr

RTL hat einen Starttermin für die neue Actionshow mit Patrick "Coach" Esume veröffentlicht. "Showdown - Die Wüsten-Challenge" wird ab dem 21. September immer freitags ab 23:05 Uhr zu sehen sein. Der Sendeplatz ist aber prominenter, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Am selben Tag kehrt nämlich auch "Ninja Warrior Germany" mit neuen Folgen ins RTL-Programm zurück, die Physical-Gameshow ist wie gewohnt zur besten Sendezeit zu sehen. Während von "Countdown" nur sechs Folgen vorliegen, zeigt RTL von "Ninja Warrior" neun Ausgaben.

"Showdown" ist die erste RTL-Sendung für Patrick Esume. In dem Format treffen acht Athleten in der Wüste Andalusiens aufeinander. Sie treten in verschiedenen Runden in K.O.-Duellen gegeneinander an, im "Showdown" muss der Final-Athlet einen zehnteiligen Hindernis-Parcours überwinden. Schafft er das innerhalb von 12 Minuten, gewinnt er 10.000 Euro. In der ersten Folge treten acht Männer gegeneinander an, produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.

"Showdown - Die Wüsten-Challenge" ist eine Adaption des US-Formats "Broken Skull Challenge", das in den Staaten bereits in die sechste Staffel geht. Die zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany" erzielte im vergangenen Jahr bei RTL im Schnitt 15,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, lief damals aber noch am Samstag- und Sonntagabend. Vor allem sonntags tat sich die Show gegen starke Konkurrenz meist schwer.

Ein paar Tage früher, am 15. September nämlich, startet bekanntlich auch "Das Supertalent" in eine neue Staffel. Wie RTL nun bekanntgegeben hat, geht im Anschluss die neue Staffel von "Take Me Out" mit Ralf Schmitz auf Sendung. Einen Tag später, am 16. August, zeigt RTL sonntags zur besten Sendezeit eine Sendung, für die man wohl keinen kürzeren Titel gefunden hat: "Die 100 besten Gründe, warum Männlein und Weiblein einfach nicht zusammenpassen. Oder doch?".

