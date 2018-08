Red Arrow verkauft "Mein Mann kann" nach Kolumbien

© SAT.1/S. Oliver

"Mein Mann kann" ist in Lateinamerika sehr beliebt, nach Adaptionen in verschiedenen Ländern folgt nun die nächste lokale Version. Red Arrow hat das Format nach Kolumbien verkauft, wo die erste Staffel der Show am Wochenende starten wird.



24.08.2018 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2018 - 10:47 Uhr

Die Red-Arrow-Studios-International Tochter Spiral International hat die Sat.1-Show "Mein Mann kann" an den kolumbianischen Sender RCN verkauft, dort wird eine lokale Version des Formats ab dem 25. August um 20 Uhr unter dem Titel "Mi Pareja Puede" zu sehen sein. Die frühere Sat.1-Sendung ist in Lateinamerika recht beliebt, auch in Mexiko, Brasilien, Argentinien und Peru gibt es lokale Adaptionen der Show.

"My Man Can", so der internationale Titel des Formats, lief zwischen 2010 und 2013 in Sat.1 und war dabei auch immer recht erfolgreich, die Show erzielte am Ende zwar auch oft einstellige Werte, doch auch diese lagen meist auf oder über dem heutigen Senderschnitt. Der Versuch, 2016 mit "Ran an den Mann" ein recht ähnlich gelagertes Konzept auf die Bildschirme zu bringen, funktionierte in Staffel eins noch recht gut, während der zweiten Staffel gingen die Quoten allerdings spürbar zurück.

Mariana Cortés, Vice President of Content beim kolumbianischen Sender RCN, sagt: "Wir sind sehr gespannt auf das Potenzial von ‘My Man Can’ in Kolumbien. Wir denken, dass die Energie und der Humor der Show zu unseren Zuschauern passen, besonders wenn die Teilnehmer versuchen, das Unmögliche zu tun, um ihre Partner nicht zu enttäuschen." Zasha Robles, Executive Producer und Managing Director bei Spiral International, sagt, "My Man Can" habe bereits bewiesen, in Lateinamerika ein großer Zuschauermagnet zu sein. "Wir freuen uns, nun auf diesem Erfolg aufbauen zu können."

Teilen