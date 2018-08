Chris Tall bekommt Personality-Show bei RTL

© obs/Constantin Film/Robert Maschke

Nachdem "Chris! Boom! Bang!" noch nicht der erhoffte Erfolg war, bekommt Chris Tall bei RTL nun eine weitere, eigene Show. In "Darf er das? - Die Chris Tall Show" spricht er mit prominenten Gästen, zeigt Stand-Ups und schickt Comedians auf die Straße.



27.08.2018 - 11:51 Uhr von Timo Niemeier 27.08.2018 - 11:51 Uhr

RTL hat eine neue Personality-Show von und mit Chris Tall angekündigt. Der Comedian präsentiert ab dem 29. September seine neue Show "Darf er das? - Die Chris Tall Show". Der Sendeplatz um 23:20 Uhr ist durchaus prominent: Samstags zeigt RTL zur besten Sendezeit das quotenstarke "Supertalent", im Anschluss folgt dann "Take Me Out". Gut möglich, dass "Darf er das?" in diesem Fahrwasser auch gute Quoten holt. Im Sommer tat sich Chris Tall mit "Chris! Boom! Bang!" noch schwerer, drei Ausgaben dieser Show holten im Schnitt 11,6 Prozent Marktanteil.

Von "Darf er das?" lässt RTL zunächst sechs Ausgaben produzieren, hinter der Show steht Constantin Entertainment, das Chris Tall im vergangenen Jahr exklusiv an sich gebunden hatte (DWDL.de berichtete). In seiner neuen Show dreht sich alles um seine Sicht auf die Welt und Talls berühmte Frage "Darf er das?". Der Comedian begrüßt in der Sendung prominente Gäste, schickt junge Comedians auf die Straße und präsentiert Stand-Ups verschiedener Künstler. Zudem sind Studioaktionen mit den Gästen geplant.

Aufgezeichnet werden die sechs Ausgaben im Coloneum in Köln. Chris Tall selbst sagt zu seiner neuen Show: "Ich freue mich schon sehr auf die Dreharbeiten von 'Darf er das?'. Was den Zuschauer erwartet? Ich bleibe meinen Kernthemen treu: Generation, Integration und bodenloser Unsinn!"

