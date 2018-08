Cremer steigt auf: "Bild" sortiert Unterhaltungsbereich neu

© Springer

Das Unterhaltungs-Ressort von "Bild" ist künftig auf Führungsebene ganz in Frauenhand. Daniel Cremer, der zuletzt an der Spitze des Ressorts Unterhaltung stand, rückt als "Redakteur für besondere Aufgaben" in die Chefredaktion auf.



27.08.2018 - 15:09 Uhr von Uwe Mantel 27.08.2018 - 15:09 Uhr

"Bild"-Unterhaltungschefin Sissi Benner, die seit März 2018 zugleich stellvertretende Chefredakteurin ist, hat künftig eine rein weibliche Führungsmannschaft: Daniel Cremer, der das Ressort Unterhaltung & Letzte Seite zuletzt leitete, steigt zum Mitglied der Chefredaktion auf und soll sich dort als "Redakteur für besondere Aufgaben" im Range eines Ressortleiters unter anderem die Blattmacher unterstützen und bei der Koordination der Regionalausgaben von "Bild" helfen.

Cremers bisherigen Posten übernimmt Katrin Löhr-Esser, die bislang dessen Vize im Unterhaltungsressort war. Zudem kommt zum 1. Oktober noch Janina Kirsch als neue stellvertretende Ressortleiterin Unterhaltung & Letzte Seite zu "Bild". Sie war zueltzt Chefreporterin und zuvor Leiterin des Unterhaltungs-Ressorts bei "Gala". Das Online-Ressort Unterhaltung leitet weiterhin Susann Sachse.

