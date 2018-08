Kurzer Prozess: ProSieben setzt "Time Battle" ab

© ProSieben

Nachdem die Premiere am Samstag nicht nur inhaltlich wenig überzeugend war, sondern aus Quotensicht völlig durchfiel, zieht ProSieben bei "Time Battle" mit sofortiger Wirkung den Stecker. Vorübergehend behilft man sich mit Filmen als Ersatz



27.08.2018 - 17:39 Uhr von Uwe Mantel 27.08.2018 - 17:39 Uhr

Mit der von UFA Show & Factual neu entwickelten Show "Time Battle - Kämpf um deine Zeit!" legte ProSieben am vergangenen Sonntag eine Bruchlandung hin: Die Kritiken waren schon nicht gut, die Quoten geradezu niederschmetternd. Mit weniger als 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel das Format beim Publikum völlig durch, insgesamt sahen gerade mal 600.000 Zuschauer zu.

Dass die Wiederholung am Sonntagnachmittag dann sogar noch schlechter lief, hat in Unterföhring dann wohl endgültig die Erkenntnis reifen lassen, dass sich das auch in den nächsten Wochen kaum bessern dürfte. Mit sofortiger Wirkung wirft ProSieben "Time Battle" daher aus dem Programm, wie man am Montagabend bekannt gab. Offiziell heißt es, die "glücklose Show" werde "auf unbestimmte Zeit verschoben" - man dürfte die restlichen drei Ausgaben also wohl kaum noch einmal zu Gesicht bekommen, zumindest nicht auf einem größeren Sender.

Das sehr ambitionierte Versprechen, bis Weihnachten samstags um 20:15 Uhr durchgehend ein Show-Programm zu liefern, kann der Sender damit allerdings freilich nicht mehr halten, weil sich so schnell keinen Ersatz aus dem Hut zaubern lässt. Die kommenden drei Samstage, an denen "Time Battle" eigentlich zu sehen gewesen wäre, füllt man stattdessen nun mit Filmen. Zu sehen gibt's am 1. September "Transformers 3", am 8. September folgt "X-Men: Der letzte Widerstand", eine Woche später dann "The Dark Knight".

Teilen