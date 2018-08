Goldbach Germany meldet deutlich gestiegenen Umsatz

© Goldbach Germany

Der Vermarkter Goldbach Germany konnte dank der Aufnahme weiterer Nischensender ins Portfolio im ersten Halbjahr seinen Umsatz um ein Drittel steigern, macht hierzulande allerdings noch keinen Gewinn.



28.08.2018 - 13:49 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2018 - 13:49 Uhr

Der Vermarkter Goldbach hat seine Geschäftszahlen fürs 1. Halbjahr vorgelegt. Nach dem Rekordjahr 2017 setzte sich die positive Entwicklung des Gesamtkonzerns fort und konnte den Umsatz im ersten Halbjahr nochmal um 0,7 Prozent auf 238 Millionen Schweizer Franken steigern. Der operative Gewinn stieg überproportional um 8,5 Prozent auf 16,2 Millionen Schweizer Franken, der Reingewinn betrug 5 Millionen Schweizer Franken.

Das deutsche Vermarktungsgeschäft ist für Goldbach dabei weiterhin ein recht kleines Segment, das allerdings deutliches Wachstum verzeichnete. Der Umsatz stieg demnach massiv um 32 Prozent auf 7,0 Millionen Schweizer Franken an. Zu verdanken ist das vor allem dem Ausbau des Vermarktungsportfolios: Im ersten Halbjahr wurden sechs weitere Nischensender aufgenommen, womit die Gesamtzahl auf 25 anstieg. Auch die Entwicklung in den Bereichen Digital out of Home, Smart TV und Mobile sei erfreulich, heißt es in der Mitteilung. Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank leicht, lag aber noch immer bei 0,1 Millionen Schweizer Franken.



