Chethrin Schulze macht Facebook-Talk zu "Love Island"

Im vergangenen Jahr war Chethrin Schulze noch Teilnehmerin von "Love Island" bei RTL II - sie bringt also eigene Erfahrungen mit. In diesem Jahr wird sie das Geschehen auf der Insel regelmäßig in einer Facebook-Show kommentieren.



29.08.2018 - 18:20 Uhr von Uwe Mantel 29.08.2018 - 18:20 Uhr

Ihr Auftritt bei "Love Island" im vergangenen Jahr sorgte schonmal dafür, dass sie in diesem Jahr zu "Promi Big Brother" eingeladen wurde - und auch bei ihrem ehemaligen Format wird Chethrin Schulze erneut eine Rolle spielen, allerdings nicht mehr als Teilnehmerin. Stattdessen hat RTL II sie für das via Facebook live ausgestrahlte Format "Aftersun - Der Love Island Talk mit Chethrin" verpflichtet.

Während der drei Wochen, in denen "Love Island" im Fernsehen zu sehen ist, wird sie jeweils drei Mal pro Woche in "Aftersun" im Anschluss an die TV-Sendung die Geschehnisse auf der Insel Revue passieren lassen. Teils wird sie darin auch Gäste begrüßen, beispielsweise einen "Islander" - wie die Kandidaten genannt werden - der an diesem Abend die Villa verlassen musste.

Die Online-Begleitung des Formats ist für RTL II von großer Bedeutung - insbesondere dort war die erste Staffel ein voller Erfolg, während die lineare TV-Quote an einigen Tagen doch eher mau blieb. Online rüstet RTL II daher auch auf, so gibt es auch einen neuen Podcast "Der Morgen danach". Die zweite Staffel von "Love Island" geht am 10. September an den Start. Die Auftaktshow ist um 20:15 Uhr zu sehen, danach läuft die von ITV Studios Germany produzierte Sendung täglich um 22:15 Uhr.

