Schwochow inszeniert zwei Folgen von "The Crown"

Die gefeierte Netflix-Serie "The Crown" bekommt in der dritten Staffel mit Christian Schwochow erstmals einen nicht-britischen Regisseur. Fürs deutsche Fernsehen inszenierte er in der Vergangenheit unter anderem "Der Turm" und "Bad Banks".



05.09.2018 - 16:31 Uhr von Alexander Krei 05.09.2018 - 16:31 Uhr

In London laufen derzeit die Dreharbeiten zur dritten Staffel der gefeierten Netflix-Serie "The Crown", die vom Leben von Königin Elisabeth II handelt. Wie jetzt bekannt wurde, wird mit Christian Schwochow erstmals auch ein nicht-britischer Regisseur mit an Bord sein. Schwochow wird demnach bei zwei Folgen der Serie auf dem Regiestuhl sitzen. Mit einem Budget von etwa 100 Millionen US-Dollar pro Staffel gehört die Produktion zu den teuersten Serien der Welt.



"Autor und Showrunner Peter Morgan hat mit The Crown eine unglaubliche Serie geschaffen. Die Fiktionalisierung des Lebens von Elisabeth II, die blutjung ihre persönliche Freiheit aufgeben musste für ein Leben zwischen Pflichterfüllung und unendlichen Privilegien, hat mich seit der ersten Folge elektrisiert", sagte Christian Schwochow. "Die Produzenten von Left Bank Pictures haben eine Familie von Kreativen zusammen gebracht, die zu den Besten ihres Fachs in England gehören. Jetzt ein Teil dieser leidenschaftlichen Filmfamilie zu sein, ist ein wahnsinniges Geschenk."

Sein Fernsehdebüt gab Schwochow vor sechs Jahren mit der zweiteiligen Verfilmung von Uwe Tellkamps Bestseller "Der Turm". Später inszenierte er unter anderem "Bornholmer Straße", den ersten Teil der NSU-Trilogie der ARD und die ZDF-Serie "Bad Banks".

