Nitro testet neues Format mit "Weissensee"-Darsteller

Florian Lukas ist eigentlich Schauspieler und war Hauptdarsteller in der ARD-Serie "Weissensee", im September wird er aber auch bei Nitro zu sehen sein. In einem neuen Docutainment-Format erkundet er den rauen Alltag von Ostsee-Küstenfischern.



06.09.2018 - 14:39 Uhr von Timo Niemeier 06.09.2018 - 14:39 Uhr

Unter dem Titel "Die Abenteuer des Herrn Lukas" testet Nitro Ende September ein neues Format mit Schauspieler Florian Lukas. Die vorerst einzige Folge zeigt der Sender am Sonntag, den 30. September, um 17:35 Uhr. In dem Format erkundet Lukas als waschechter Berliner den rauen Alltag von Ostsee-Küstenfischern.

Nitro beschreibt die Sendung so: Zwischen hoher See und dem Hafen Burgstaaken auf Fehmarn trifft Florian Lukas auf charmante Originale, wilde Meeresbewohner, harte Arbeit und die einzigartige Natur der Ostseeinsel - Seemannsgarn und raue Männerromantik inklusive. Einem großen Publikum wurde Lukas Ende der 90er durch den Kinofilm "Der Eisbär" bekannt, in dem er neben Til Schweiger zu sehen war.

Für seine Rolle des Denis im Film "Good Bye, Lenin!" erhielt er 2003 den Deutschen Filmpreis sowie einen Bambi. Zuletzt war er in der ARD-Serie "Weissensee" zu sehen, auch in der ZDF-Reihe "Friesland" trat er in den vergangenen Jahren mehrfach auf.

