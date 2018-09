DAZN sichert sich umfangreiche Nations-League-Rechte

© DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich umfangreiche Übertragungsrechte an der neuen Nations League gesichert und wird sogar die deutsche Mannschaft live zeigen - sofern sie in die Finalrunde kommt. Hinzu kommen die European Qualifiers für EM und WM.



06.09.2018 - 17:35 Uhr von Alexander Krei 06.09.2018 - 17:35 Uhr

MIt der Nations League startet die UEFA in diesen Tagen einen neuen Nationalmannschafts-Wettbewerb, der einen großen Teil der Freundschaftsspiele ersetzen soll. Kurz vor dem ersten Anpfiff hat sich DAZN nun umfangreiche Übertragungsrechte gesichert. Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei ARD und ZDF spielen wird, wird der Streamingdienst alle weiteren Partien übertragen. Zu sehen gibt's in den nächsten Tagen unterem die Begegnungen zwischen England und Spanien sowie Frankreich und den Niederlanden.

Die Vereinbarung gilt für die ersten beiden Spielzeiten, also 2018/19 und 2020/21. Neben Deutschland hat sich DAZN die Rechte an der Nations League auch für Österreich und die Schweiz gesichert. Der Deal sieht vor, dass DAZN in jedem der drei Länder alle Spiele live und exklusiv zeigt, mit Ausnahme der Heimmannschaft des jeweiligen Übertragungslandes. Die Spiele der DFB-Elf gibt's aber ab Mitternacht als Highlight und Re-Live zu sehen - analog gilt die Regelung auch für das österreichische Nationalteam in Österreich und das Schweizer Team in der Schweiz.

In der Finalerunde, den Nationans League Finals, wird DAZN aber sogar alle Spiele live zeigen. Sollte sich Deutschland dafür qualifizieren, wird man also gleichzeitig mit ARD oder ZDF übertragen. Darüber hinaus hat sich DAZN außerdem die europäischen Qualifikationsspiele für die EM 2020 und die WM 2022 gesichert. Der Übertragungsmodus gleicht dem der UEFA Nations League: DAZN zeigt alle Qualifikationsspiele inklusive der Playoffs live und exklusiv, mit Ausnahme der jeweiligen Nationalmannschaft.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit der UEFA Nations League und den Qualifikationsspielen für die großen Fußballturniere für Fans auf DAZN möglich ist Ihre Stars aus den Clubs auch im Nationalteam zu verfolgen", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN DACH. Abseits der Länderspiele wird der Streamingdienst von der neuen Saison an sein Fußball-Angebot mit der Champions League und der Europa League spürbar ausbauen.

