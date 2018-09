Schausten wechselt in die Chefredaktion, Koll nach Berlin

© ZDF / Thomas Kierok / Kerstin Bänsch / Rico Rossival

Neue Aufgaben für langjährige ZDF-Gesichter: Bettina Schausten wird im nächsten Jahr zur stellvertretenden Chefrefakteurin ernannt. Im Gegenzug übernimmt Theo Koll die Leitung des Hauptstadtstudios und Elmar Theveßen geht in die USA.



07.09.2018 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 07.09.2018 - 15:42 Uhr

Seit mehr als acht Jahren leitet Bettina Schausten das ZDF-Hauptstadtstudio, jetzt zieht es die Journalistin allerdings nach Mainz. Zum 1. März 2019 wird Schausten zur stellvertretenden Chefredakteurin des Senders berufen. Sie übernimmt den Posten von Elmar Theveßen, der im Gegenzug neuer Leiter des ZDF-Studios in Washington wird. Gleichzeitig wird Theo Koll Schaustens Nachfolger als Leiter des Hauptstadtstudios. Derzeit berichtet Koll für das ZDF noch aus Paris.

Der ZDF-Verwaltungsrat hat den von Intendant Thomas Bellut vorgeschlagenen Personalien am Freitag in seiner Sitzung in Mainz zugestimmt. Schon im vergangenen Jahr war über die Rochade spekuliert worden. Der "Tagesspiegel" hatte damals berichtet, dass Bettina Schausten nach Mainz wechseln möchte, wo ihr Ehemann Thomas Fuhrmann bereits im vergangenen Jahr den Posten des Sportchefs übernommen hat. Auch von einem möglichen Wechsel Theveßens nach Washington war bereits damals die Rede.

Elmar Theveßen leitet die Hauptredaktion Aktuelles seit Juni 2007 und ist seitdem Stellvertreter von Chefredakteur Peter Frey. Die ZDF-Zuschauer kennen den Journalisten auch als Terrorismus-Experte. Seine Kenntnisse auf dem Feld der internationalen Sicherheit soll er künftig von Washington aus in die Berichterstattung des ZDF einbringen, heißt es von Seiten des Senders. Theo Koll war in der Vergangenheit bereits als Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen tätig und prägte das Politikmagazin "Frontal 21".

