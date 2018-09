Heidi Klum macht Reality-Fashionshow bei Amazon

© Screenshot NBC

Amazon entwickelt gemeinsam mit Heidi Klum und US-Modeberater Tim Gunn eine neue Reality-Fashionshow, beide beenden deshalb ihre Tätigkeit bei "Project Runway". Zu den Details der neuen Show gibt sich Amazon noch verschlossen.



Bei Amazon ist man offenbar gewillt, auch fernab der Fiction in neue Inhalte zu investieren. Mit "Grand Tour" hat man bereits ein großes Factual-Prestigeprojekt im Angebot - und demnächst kommt auch eine Fashionshow hinzu, die ein globales Publikum ansprechen soll. Wie Amazon am späten Freitagnachmittag angekündigt hat, konnte man dafür keine geringere als Heidi Klum gewinnen. Gemeinsam mit dem US-Modeberater Tim Gunn entwickelt Klum eine "Reality-Fashionshow" für Prime Video.

Klum und Gunn kennen sich bereits lange. Bereits 2004, zur ersten Staffel von "Project Runway", arbeiteten die beiden zusammen. Sowohl Klum und Gunn werden die US-Show nun verlassen, zuletzt wurde bekannt, dass "Project Runway" demnächst nicht mehr bei Lifetime zu sehen sein soll, sondern bei Bravo (DWDL.de berichtete). "Nach 16 unglaublichen Staffeln sage ich 'Auf Wiedersehen' zu Project Runway, einer Show, bei der ich die Ehre hatte sie zu moderieren und mit zu erfinden", sagt Heidi Klum nun. "Ich bin unheimlich stolz auf diese Show und sie wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben."

Inhaltlich gibt es zur neuen Fashionshow von Amazon noch nicht viele Details. Das Unternehmen spuckt aber bereits große Töne: Die Serie basiere auf einem "neuartigen Ansatz im Bereich Reality" und werde ein weltweites Publikum ansprechen, das sich von "Wettbewerb, leidenschaftlich erzählten Geschichten und Authentizität unterhalten lässt". Darüber hinaus will Amazon Fashion das "passende Einkaufserlebnis für die Zuschauer" liefern. "Der besondere Mix aus packenden Inhalten, Shopping und der Technologie dahinter passt perfekt zur modernen Generation der Streaming-Zuschauer", heißt es von Amazon.

"Es ist besonders aufregend für mich, dass meine Reise mit meinem lieben Freund und Kollegen Tim Gunn noch lange nicht zu Ende ist. Wir arbeiten zusammen mit Amazon für eine neue Show und freuen uns schon darauf, allen unseren nächsten Entwurf zu zeigen", sagt Klum. Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios, ergänzt: "Heidi Klum hat die Fernsehlandschaft komplett verändert, indem sie eine kompetitive Reality-Fashionshow geschaffen hat - ein gänzlich unerprobtes Konzept und anders als alles, was bis dahin im TV erfolgreich war. Die Show hatte wahnsinnigen Erfolg und machte Heidi Klum und Tim Gunn zu einem Kult-Duo der Populärkultur. Ihr Einsatz dafür, Mode in unterhaltsame, packende und gleichzeitig zukunftsweisende Inhalte zu packen, spricht für sich. Wir sind überzeugt, dass ihr nächstes Projekt in diesem Bereich auf unserem weltweiten Prime Video-Laufsteg sogar ein noch größeres Publikum erreichen kann."

Wann die neue Show zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar. Da sich das Projekt aber noch in der Entwicklung befindet, dürfte noch einige Zeit vergehen. Auch einen Titel gibt es noch nicht. Spannend dürfte das Engagement von Klum bei Amazon auch für ProSieben sein. Dort ist Klum mit "Germany’s Next Topmodel" schließlich auch schon seit 2006 zu sehen - und das stets sehr erfolgreich. Derzeit sucht ProSieben für die neue Staffel im kommenden Jahr bereits nach Kandidatinnen - Klum wird voraussichtlich auch da zu sehen sein. Während sie über Amazon ihren Ausstieg bei "Project Runway" ganz offen kommuniziert, blieb die ProSieben-Show gänzlich unerwähnt. Das dürfte dafür sprechen, dass es hier vorerst keine Änderungen gibt. Eine kurzfristige DWDL.de-Anfrage bei ProSieben blieb am späten Freitagnachmittag noch unbeantwortet.

