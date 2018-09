Sat.1 Emotions zeigt schwedische Thrillerserie "Alex"

© Sat.1 emotions

Ende letzten Jahres zeigte der schwedische Streamingdienst Viaplay die sechsteilige Thrillerserie "Alex" über einen korrupten Polizisten, der eigentlich aussteigen will, aber immer tiefer in kriminelle Machenschaften gezogen wird



08.09.2018 - 11:34 Uhr von Uwe Mantel 08.09.2018 - 11:34 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions zeigt ab dem 23. September immer sonntags um 20:15 Uhr die schwedische Thrillerserie "Alex" in Doppelfolgen. Die erste Staffel, die im Herbst beim schwedischen Streamingdienst Viaplay zu sehen war, umfasst sechs Folgen.

Die titelgebende Hauptfigur Alex ist ein korrupter Polizist und betreibt Geschäfte mit den Schwerkriminellen der Stadt. Als er und sein Partner Martin aussteigen wollen, kommt es zu einem Schusswechsel mit den Handlangern des Verbrecherbosses BG, bei dem Alex in der Dunkelheit versehentlich Martin tötet. Von da an erpresst ihn BG mit dem Unfall. Alex verstrickt sich immer mehr in kriminelle Machenschaften und bringt sich und seine Familie dadurch in große Gefahr.

