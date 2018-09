RTL: Boes und Tkotsch sind wieder "Beste Schwestern"

© RTL / Guido Engels

In den kommenden Wochen entstehen acht neue Folgen der RTL-Sitcom "Beste Schwestern". Erneut übernehmen Mirja Boes und Sina Tkotsch darin die Hauptrollen. Die erste Staffel hatte dem Sender zu Jahresbeginn gute Quoten beschert.



10.09.2018 - 11:50 Uhr von Alexander Krei 10.09.2018 - 11:50 Uhr

In Köln haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der RTL-Sitcom "Beste Schwestern" mit Mirja Boes und Sina Tkotsch in den Hauptrollen begonnen. Beide verkörpern wieder das Geschwister-Paar Eva und Toni. Noch bis Ende Oktober sollen in der Domstadt und Umgebung acht neue Folgen entstehen, deren Ausstrahlung im Frühjahr 2019 erfolgen soll. Erstmals dient der Kölner Zoo als Original-Schauplatz der Serie.

"Beste Schwestern" entsteht nach einer Idee von Mandy Cankaya und Christian Schnalke, Headautor und Produzent ist wieder Mark Werner. Weitere Autoren sind Rainer Bender, Mandy Cankaya, Marko Lucht, Tanja Sawitzki, Oliver Welter und Jochen Winter. Regie führen Daniel Rakete Siegel und Dennis Satin.

Die erste Staffel der Produktion von Warner Bros. war zu Jahresbeginn im Schnitt auf mehr als 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gekommen, allerdings waren die Quoten einigen Schwankungen unterlegen. Während es im Dschungel-Umfeld für bis zu 20 Prozent reichte, waren zwischenzeitlich weniger als zwölf Prozent drin.

Teilen