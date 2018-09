Sky wirft seinen neuen TV-Stick kostenlos auf den Markt

© Sky Deutschland

Der neue TV-Stick von Sky Ticket ist ab sofort erhältlich - und gewissermaßen kostenlos zu haben. Wer das Gerät für knapp 30 Euro erwirbt, bekommt nämlich bereits Monatstickets des Streamingdienstes im gleichen Wert dazu.



11.09.2018 - 11:56 Uhr von Alexander Krei 11.09.2018 - 11:56 Uhr

Schon vor einigen Monaten hat Sky angekündigt, einen eigenen TV-Stick für seinen Streamingdienst Sky Ticket auf den Markt bringen zu wollen. Das ist auch dringend nötig, weil es Sky bislang nicht hinbekommen hat, Sky Ticket auf allen wichtigen Endgeräten anzubieten - wer das Angebot etwa über den TV-Stick von Amazon nutzen möchte, schaut bislang in die Röhre.

Mit dem eigenen TV-Stick kommt Sky seinen potenziellen Kunden nun auch deshalb entgegen, weil die Hardware streng genommen kostenlos angebot wird. Im Kaufpreis von 29,99 Euro sind nämlich bereits Monatstickets von Sky Ticket im gleichen Wert enthalten - entweder drei Entertainment-Monatstickets, zwei Cinema-Monatstickets oder ein Supersport-Monatsticket.

An der Entwicklung des TV-Sticks war das Unternehmen Roku involviert, das in den USA zu den führenden Herstellern von Streaminggeräten zählt. Bereits vorinstalliert sind unter anderem die Mediatheken von ARD und ZDF sowie die Videoplattformen YouTube und Vimeo. Das Gerät lässt sich ab sofort im Netz bestellen und soll nach Angaben von Sky in Kürze auch bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein.

Teilen