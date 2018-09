Ulmen-Fernandes macht neues Factual-Format bei ZDFneo

© ZDFneo/Martin Rottenkolber

Unter dem Titel "No More Boys and Girls" haben in Köln die Dreharbeiten für ein neues Factual-Format von ZDFneo begonnen. Moderiert wird die Sendung, deren Ausstrahlung für November geplant ist, von Collien Ulmen-Fernandes.



11.09.2018 - 12:27 Uhr von Alexander Krei 11.09.2018 - 12:27 Uhr

ZDFneo hat ein neues Format angekündigt, das im sogenannten Social-Factual-Bereich angesiedelt ist. Es hört auf den Namen "No More Boys and Girls" und wird von Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes präsentiert. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Bavaria Entertainment, die im vergangenen Jahr schon die Gefängnis-Simulation "Diktator" für ZDFneo umsetzte.

Allzu viele Details zu seiner neuen Sendung nennt ZDFneo bislang noch nicht. In der Beschreibung heißt es, dass man herausfinden will, ob es stimmt und was dahinter steckt, dass bereits Siebenjährige konservative Rollenbilder haben, zu denen das Verhalten Erwachsener sowie Spielzeug und Kleidung erheblich beitragen sollen.

Die Dreharbeiten für "No More Boys and Girls" haben zu Beginn der Woche in Köln begonnen. Die Ausstrahlung soll im November erfolgen.

Teilen