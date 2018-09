ProSieben bringt "Time Battle" online zu Ende

© ProSieben

Nachdem die neue ProSieben-Show "Time Battle" Ende August bei ihrer Premiere beim Publikum mit weniger als 5 Prozent Marktanteil sang- und klanglos durchfiel, machte ProSieben kurzen Prozess. Immerhin bleiben die übrigen Folgen nicht ungesendet



11.09.2018 - 18:36 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2018 - 18:36 Uhr

"Zeit ist Geld!" lautete das Motto der von UFA Show & Factual entwickelten ProSieben-Show "Time Battle - Kämpf um deine Zeit", die Ende August ihre Premiere feierte. Und Zeit verlieren wollte auch ProSieben nicht: Weil die erste Folge nicht nur Kritiker nicht überzeugen konnte, sondern auch miserable Quoten erzielte - am Samstagabend sahen nur 600.000 Zuschauer zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei weniger als 5 Prozent, die Wiederholung am Sonntagnachmittag lief noch schlechter - warf der Sender das Format nach nur einer Folge aus dem Programm und behilft sich seither vorübergehend wieder mit Filmen.

Die übrigen Ausgaben von "Time Battle" seien "auf unbestimmte Zeit verschoben", ließ ProSieben damals wissen - was meist bedeutet, dass sie keiner mehr zu Gesicht bekommt. Dieses Schicksal bleibt dem Format nun immerhin erspart, ProSieben hat sich nämlich entschieden, alle vier Folgen kurzerhand online zu stellen. Wer sich also nun noch ein Bild von den übrigen Ausgaben machen will, hat auf prosieben.de die Möglichkeit dazu.

