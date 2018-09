Neue ARD-Mediathek soll "Paradigmenwechsel" sein

© ARD

Die bereits auf der IFA vorgestellte Beta-Version der ARD Mediathek ist nun für die Allgemeinheit zugänglich. Onlinechef Benjamin Fischer sieht darin einen "Paradigmenwechsel", will nun aber noch Nutzerfeedback abwarten.



12.09.2018 - 12:08 Uhr von Timo Niemeier 12.09.2018 - 12:08 Uhr

Die ARD hat die Beta-Version ihrer Mediathek online gestellt. Nutzer können die Version ab sofort testen und Feedback geben. Dieses Feedback ist ausdrücklich erwünscht, das hat ARD-Onlinechef Benjamin Fischer nun im Rahmen der Pressekonferenz zur ARD-Hauptversammlung gesagt. "Wir haben die Nutzer im Fokus und machen das nicht für uns", so Fischer. Die Inhalte sollen künftig leichter gefunden werden, man wolle die User nicht mehr durch so viele Türen wie bislang gehen lassen, damit sie an bestimmte Inhalte kommen.

Fischer sieht in der neuen Mediathek einen "Paradigmenwechsel". Die neue Plattform soll alle Sender und Produkte der ARD abbilden, zuvor war das Mediatheken-Angebot der ARD sehr kleinteilig aufgebaut. Die Dritten haben zudem die Möglichkeit, sich als eigenständiges Angebot innerhalb der Mediathek zu positionieren. Die Benutzeroberfläche wurde komplett erneuert, hinzu kommt die Möglichkeit eines Logins, um den Nutzern so individuell Inhalte empfehlen zu können. Zudem erhält die Mediathek auf allen Plattformen ein einheitliches Erscheinungsbild.

Man befinde sich nun in der Dialogphase, so Fischer. Mehr als 1.000 Rückmeldungen habe es schon gegeben. Einige Änderungen seien daraufhin auch schon vorgenommen worden. Man befinde sich in einer stetigen Weiterentwicklung - und dabei soll es in den kommenden Jahren auch bleiben. 2008 ging die Mediathek online, Fischer sagt, wenn die finale Version im Winter online gehe, werde es nicht wieder zehn Jahre bis zum nächsten Relaunch dauern. Mit der bisherigen Resonanz zeigt sich der Leiter von "ARD Online" zufrieden. Auf der IFA, wo die Beta-Version erstmals vorgestellt wurde, sei das neue "Look and Feel" gelobt worden.

Peter Boudgoust, Online-Intendant der ARD, sagt: "Die Open Beta-Version bietet einen Blick in die Entwicklungswerkstatt der neuen ARD Mediathek: Die Nutzerinnen und Nutzer beeinflussen durch ihre Hinweise, wie sich die Mediathek Schritt für Schritt entwickelt. Es geht uns ganz gezielt um diesen offenen Prozess, in dem wir die Möglichkeiten der Plattform ständig erweitern. Der Dialog mit allen ist ausschlaggebend für den Erfolg der ARD Mediathek. Vielfalt und Qualität des gesamten Programms der ARD werden hier deutlich. Das Ziel der ARD Mediathek ist nicht weniger, als in Deutschland die beste Plattform für alle Videos von Nachrichten bis Spielfilm zu sein."

Teilen