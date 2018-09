13th Street setzt "Private Eyes" schon im November fort

© Global

Nachdem 13th Street im Sommer gerade erst die erste Staffel der kanadischen Serie "Private Eyes" mit Jason Priestley gezeigt hat, lässt die deutlich längere zweite Staffel nun nicht lange auf sich warten: Im November geht's weiter.



12.09.2018 - 18:01 Uhr von Uwe Mantel 12.09.2018 - 18:01 Uhr

Es dauerte eine Weile, bis die in Kanada schon 2016 gestartete Serie "Private Eyes" ihren Weg nach Deutschland fand: Im Juli und August nahm sich der Pay-TV-Sender 13th Street der Serie an und zeigte die erste Staffel. Praktisch an der langen Wartezeit auf die erste Staffel ist dann aber natürlich, dass bereits Nachschub zur Verfügung steht. 13th Street wird daher auch nicht lange warten und hat bereits für den 19. November die zweite Staffel angekündigt. Die neuen Folgen laufen dann immer montags ab 21:50 Uhr.

Die zweite Staffel umfasst 18 Folgen und war in Kanada in zwei Teilen 2017 und in diesem Sommer gezeigt worden, 13th Street hat angekündigt, alle Episoden in einem Rutsch auszustrahlen. Für 2019 hat der kanadische Sender Global Television bereits eine dritte Staffel bestellt.

Der vor allem aus "Beverly Hills, 90210" bekannte Jason Priestley spielt in der Serie einen ehemaligen Eishockey-Profi, der inzwischen als Quereinsteiger als Privatdetektiv tätig ist - und einen Gegenpol zu Angie Everett (Cindy Sampson) darstellt, in deren Detektivbüro er nun fester Partner ist. Das Ermittler-Duo stellt sich in den neuen Folgen wieder den ungewöhnlichsten Kriminalfällen Torontos. So ermitteln sie bei einem Sexskandal an einer Schule und spüren eine Leiche auf, die aus einem Beerdigungsinstitut verschwunden ist. Privat herrscht Gefühlchaos: Obwohl es zwischen Matt und Angie heftig knistert, lässt sich Matt auf die charismatische Staatsanwältin Melanie Parker (Bree Williamson) ein und Angie wagt einen zweiten Anlauf mit ihrem Ex-Verlobten Ken Graham (Mark Ghanimé), den sie einst vor dem Altar hat stehen lassen. Neu im Team ist die clevere Assistentin Zoe Chow (Samantha Wan), die öfter zwischen die Fronten gerät, wenn zwischen den beiden "Partners in Crime" wieder einmal die Fetzen fliegen.

Teilen