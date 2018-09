Vorwürfe sexueller Belästigung: DW entlässt Mitarbeiter

© DW

Die Deutsche Welle (DW) hat sich von einem Mitarbeiter getrennt, gegen den Vorwürfe sexueller Belästigung laut geworden sind. Der Sender erklärt, man halte die vorgebrachten Anschuldigungen für "glaubwürdig".



15.09.2018 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 15.09.2018 - 09:44 Uhr

Gerade erst hat die unabhängige Prüferin Monika Wulf-Mathies die Vorgänge beim WDR durchleuchtet, vor einigen Tagen stellte sie ihren Abschlussbericht über die zahlreichen Vorwürfe sexueller Belästigung und Machtmissbrauch beim Sender vor. Nun hat auch die Deutsche Welle ihren ersten entsprechenden Fall. Wie die dpa unter Berufung auf einen Beitrag im Intranet des Senders berichtet, habe sich die DW von einem Mitarbeiter, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, getrennt.

DW-Sprecher Christoph Jumpelt bestätigte den Vorgang gegenüber DWDL.de und erklärte, zum aktuellen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zum Vorfall abzugeben. Im Intranet des Senders heißt es demnach: "Kürzlich wurde der Geschäftsleitung der DW ein Fall von möglicher sexueller Belästigung zur Kenntnis gebracht". Eine "unverzüglich eingeleitete Untersuchung" habe ergeben, dass "die vorgebrachten Anschuldigungen als glaubwürdig einzustufen sind."

Daher habe man die entsprechenden Konsequenzen gezogen, die beschuldigte Person arbeitet mittlerweile nicht mehr für den Auslandssender. Dass der Vorfall überhaupt bekannt wurde, liegt offenbar an einer Aufklärungskampagne, die der Sender im Frühjahr gestartet hatte. "In vielen persönlichen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Abteilungen und Redaktionen haben der Intendant und die Verwaltungsdirektorin der DW die Linie der Nulltoleranz erläutert", heißt es im DW-Intranet. Daraufhin habe sich schließlich eine Mitarbeiterin gemeldet.

Teilen