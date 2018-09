"Alles oder nichts": Sendeplatz der Sat.1-Dailysoap steht fest

© Sat.1/Tobias Unger

Den Werbekunden hatte Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger bei den Screenforce Days mehr Genre-Vielfalt am Vorabend versprochen: Ende Oktober ergänzt nun die neue tägliche Serie "Alles oder Nichts" den Vorabend - mit absehbaren Folgen für den Programmablauf.



17.09.2018 - 11:01 Uhr von Thomas Lückerath 17.09.2018 - 11:01 Uhr

Einmal mehr würde Sat.1 gerne an den großen Erfolg von „Verliebt in Berlin“ anknüpfen und mit einer täglichen Serie den Vorabend stärken. Zuletzt ging das mit „Mila“ schief. Der nächste Versuch klingt vielversprechender: Statt wiederholtem Telenovela-Plott in zu oft gesehenen Berlin-Mitte-Hochglanz mit Fokusierung auf eine Hauptfigur setzt die neue Dailysoap auf ein Familiendrama zwischen Arm und Reich mit Ensemble-Cast. Nach dem Tod des schwerreichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe – und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.

Die Geschichte von Intrigen, Dramen und Machtspielen erzählt Sat.1 ab Montag, dem 22. Oktober, werktags um 18.30 Uhr. Die dritte Stufe der Vorabend-Offensive nach dem Start von „Genial daneben – Das Quiz“ und dem Magazin „Endlich Feierabend!“ hat damit erwartungsgemäß Konsequenzen für den Programmablauf: Für die neue Dailysoap muss das quotenschwache Magazin eine halbe Stunde abgeben. Doch Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger stellte den Sendeplatz 18:30 Uhr auch schon vor dem Start des Magazins in Aussicht. Nach 19 Uhr würde man gegen die RTL-Dailysoaps antreten, vor 18 Uhr ebenso.„Das wäre wenig klug“, erklärte Pflüger im Juli beim ProSiebenSat.1-Sommergrillen in Hamburg gegenüber DWDL.de. Die Programmierung von „Alles oder Nichts“ war damit absehbar. Man wolle sich keineswegs von „Endlich Feierabend“ trennen und weiter an dem Magazin arbeiten, das künftig zwischen 18 und 18:30 Uhr läuft. Die Absicht, hier anders als beim letzten Vorabendmagazin einen langen Atem beweisen zu wollen, wird der neuen Dailysoap aller Voraussicht nach jedoch kein starkes Lead-In geben. Dementsprechend kräftig muss Sat.1 die Werbetrommel für die neue Serie rühren, um auf die Rückkehr des Genres hinzuweisen.„Der neue Sat.1-Vorabend soll unsere Zuschauer mit einem guten Gefühl in den wohlverdienten Feierabend schicken. Mit unserem Magazin ‚Endlich Feierabend!‘ und ‚Genial daneben – Das Quiz‘ haben wir den ersten Schritt getan. Die neue Daily ‚Alles oder Nichts“ ergänzt die perfekte Kombination aus Information und guter Unterhaltung um den täglichen Suchtfaktor. Die packenden Geschichten unserer täglichen Serie eröffnen dem Zuschauer eine glamouröse, eskapistische Soap-Welt um eine universelle Prämisse: den Traum vom großen Geld. ‚Alles oder Nichts‘ macht unseren Vorabend noch attraktiver, abwechslungsreicher und uniquer“, hofft Senderchef Kaspar Pflüger.

Es scheint, als sei man in Unterföhring, auch mit Blick auf die ebenso noch stark ausbaufährigen Einschaltquoten von "Genial daneben", gewillt, Ausdauer zu beweisen. Im Sender bleibt man nach DWDL.de-Informationen zweckoptimistisch: Mit den neuen Genres am Vorabend tausche man de facto das Publikum aus - und müsse in einer von Gewohnheiten geprägten Zeitschiene erst einmal wieder entdeckt werden. Vermarkter SevenOneMedia wiederum baut auf die wertigeren Programmumfelder. Ob es sich letztlich lohnt, soll am Jahresende bilanziert werden.

Teilen