"Elementary" muss wegen schwacher Quoten weichen

© CBS

Nachdem die Quoten von "Elementary" seit Wochen enttäuschend ausfallen, zieht Sat.1 nun vorerst die Reißleine und nimmt die US-Serie aus dem Programm. Am späten Donnerstagabend behilft sich der Sender stattdessen mit Wiederholungen.



18.09.2018 - 08:50 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 08:50 Uhr

Bereits seit Ende Juli strahlt Sat.1 am späten Donnerstagabend die sechste Staffel der US-Serie "Elementary" aus - die Quoten lassen aktuell allerdings zu wünschen übrig. Nur einmal gelang der Crimeserie bislang ein zweistelliger Marktanteil, zwischenzeitlich reichte es für nicht mal fünf Prozent in der Zielgruppe. Jetzt muss "Elementary" seinen Platz vorerst räumen.

Schon von dieser Woche an zeigt Sat.1 auf dem Sendeplatz am Donnerstag um 23:15 Uhr lieber noch eine weitere Wiederholungs-Folge von "Criminal Minds". Fans von "Elementary" müssen sich dagegen gedulden - erst im kommenden Jahr soll die einst in der Primetime gestartete Serie wohl noch einmal eine Chance erhalten. In den USA wurde unterdessen bereits eine siebte Staffel in Auftrag gegeben.

"Criminal Minds" kehrt unterdessen am 4. Oktober mit neuen Folgen ins Programm von Sat.1 zurück. Der Sender strahlt die US-Serie wie gehabt donnerstags um 20:15 Uhr aus. Eine Woche zuvor gibt's zudem mit "Instinct" einen Neuzugang für den Crime-Donnerstag.

Teilen