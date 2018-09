"TV Spielfilm Live" ab Oktober nur noch kostenpflichtig

© Burda

Burda stellt sein kostenloses Basic-Angebot bei "TV Spielfilm Live" ein. Wer den Streamingservice nutzen will, muss damit künftig bezahlen. Im Gegenzug wird die Zahl der HD-Sender um die Free-TV-Kanäle von ProSiebenSat.1 erweitert.



18.09.2018 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 18.09.2018 - 10:13 Uhr

"TV Spielfilm" wird bei seinem Streamingangebot in Zukunft auf das kostenlose Basic-Paket verzichten. Einen entsprechenden Bericht von "Broadband TV News" bestätigte eine Burda-Sprecherin am Dienstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Stattdessen wird das bisherige "Premium"-Paket zum neuen Standard erklärt. Dieses soll in "Live TV Paket" umbenannt werden und weiterhin zum Preis von 9,99 Euro pro Monat erhältlich sein.

Die Umstellung gilt ab dem 1. Oktober. Von diesem Zeitpunkt an soll das Paket von "TV Spielfilm Live" die Livestreams von mehr als 80 Fernsehsendern umfassen, von denen mehr als 60 in HD angeboten werden. Mit dabei sind dann auch die HD-Ableger der Free-TV-Kanäle von ProSiebenSat.1 - mit Ausnahme von kabel eins Doku. Daneben lassen sich Sendungen aufnehmen, restarten und anhalten.

"Die Menschen sind bereit, für gute TV-Unterhaltung zu zahlen. Das sehen wir in Dauer und Intensität der Nutzung unseres Premium-Angebots bestätigt", sagte Matthias Kohtes, Managing Director von "TV Spielfilm Live". "Wir bieten mit 'TV Spielfilm Live' eine echte Alternative zum klassischen TV-Empfang und richten uns daher gezielt an Kunden, die über unseren Dienst mit allen Features und Vorzügen fernsehen wollen."

Tatsächlich liegen die Nutzungszahlen der Premium-Kunden bislang deutlich über denen der Basic-Nutzer. Nach Angaben von Burda streamen Premium-Nutzer 29 Stunden pro Monat, bei Basic-Nutzern sind es dagegen nur vier Stunden. Zudem würden rund 90 Prozent der Basic-Nutzer nach nur einem Monat nach der Registrierung inaktiv - für die Verantwortlichen von "TV Spielfilm Live" ist das offenbar Grund genug, ausschließlich auf Pay-Inhalte zu setzen.

