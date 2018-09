Netflix sichert sich UK-Hit "Bodyguard" mit Richard Madden

© ITV Studios Global Entertainment

Die Serie "Bodyguard" mit Richard Madden, der vor allem für seine Rolle des Robb Stark in "Game of Thrones" bekannt ist, legte bei der BBC gerade den stärksten Start einer Serie seit 2006 hin. International hat sich Netflix die Rechte gesichert.



18.09.2018 - 18:27 Uhr von Uwe Mantel 18.09.2018 - 18:27 Uhr

In Großbritannien schreibt die Serie "Bodyguard" gerade eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: Mit 10,4 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 40,9 Prozent legte die Serie "Bodyguard" Ende August bei BBC One den besten Start einer Serie seit zwölf Jahren hin - und seither sind die Quoten sogar noch gestiegen. Nun steht fest, wo die Serie außerhalb Großbritanniens zu sehen sein wird: Die internationalen Rechte hat sich Netflix gesichert. Auch wenn das jetzt erst bekannt gegeben wurde: Laut ITV Studios Global Entertainment war der Streaming-Riese schon im Skript-Stadium eingestiegen und hatte sich die Rechte gesichert.

Große Aufmerksamkeit war der Serie schon allein wegen ihrer Besetzung sicher: Neben Keeley Hawes spielt Richard Madden eine der beiden Hauptrollen - der weltweit als Darsteller von Robb Stark in "Game of Thrones" bestens bekannt ist. In "Bodyguard" spielt er den Polizisten David Budd, einen heldenhaften aber auch unberechenbaren Kriegs-Veteran, der nun für eine Sondereinheit der Londoner Polizei als Personenschützer arbeitet. Er soll in seinem neuen Job die ehrgeizige Innenministerin Julia Montague schützen - deren Politik allerdings für alles steht, was er verachtet.

Die Serie wurde von Jed Mercurio entwickelt, der auch schon "Line of Duty" produziert hat. Netflix selbst hat sich noch nicht zum Start geäußert, der Start wäre aber ab dem 24. Oktober möglich und dürfte dann auch stattfinden.

