Joko und Klaas versammeln Soap-Stars in "Bester Show"

© ProSieben

Wenn Ende September bei ProSieben die neueste Ausgabe der "Besten Show der Welt" über die Bühne geht, werden auch einige Soap-Stars darin zu sehen sein. Unter anderem Sila Sahin, Tim Sander und Wolfgang Bahro geben sich die Ehre.



19.09.2018 - 11:45 Uhr von Timo Niemeier 19.09.2018 - 11:45 Uhr

Wer die Pressemitteilung von ProSieben am Mittwochvormittag nur überfliegt, könnte glatt meinen, hier werde tatsächlich Geschichte geschrieben. "Nach zwölf Jahren Pause: ProSieben zeigt erstmalig wieder eine Soap mit Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander, Paul Janke und Wolfgang Bahro", steht da geschrieben. Aber nein, keine Angst: ProSieben wartet nicht wirklich mit einer neuen, täglichen Soap auf. Es handelt sich dabei um die Ankündigung der neuesten Ausgabe der "Besten Show der Welt".

Diese wird am Samstag, den 29. September, zur besten Sendezeit zu sehen sein. Und zu Gast sind dann eben auch etliche Soap-Stars. Joko und Klaas inszenieren dann mit ihnen die Episode einer neuen Soap. Neben den genannten Schauspielern, die allesamt bei "GZSZ" zu sehen waren oder sogar noch sind, sind auch Isa Jank ("Verbotene Liebe") Autor Benjamin von Stuckrad-Barre und Jeannine Michaelsen in der Soap zu sehen. Die Hauptrollen verkörpern natürlich Joko und Klaas.

Nachgestellt werden soll in der "Besten Show der Welt" dann eine "Primetime-Serie", eben "Die beste Soap der Welt". ProSieben beschreibt den Plot so: Um einen eigenen Start-up-Campus zu errichten, will ein erfolgreicher Unternehmer das Berliner Sozialcafé "Zuflucht" und das gesamte Viertel abreißen lassen. Doch die Hälfte des Cafés gehört seinem Bruder. Ein hinterhältig ausgetüftelter Plan soll dabei helfen, sich die Anteile unter den Nagel zu reißen und das Bauvorhaben in die Tat umsetzen zu können.

"Die beste Soap der Welt" ist eine von sechs Shows, die innerhalb der "Besten Show der Welt" zu sehen sein wird. Am Ende entscheidet das Studiopublikum, welche Show in der Show die beste war.

Teilen