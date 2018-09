"taff"-Duo moderiert "Masters of Dance" bei ProSieben

© ProSieben

Nachdem bereits die Jury-Mitglieder der Tanzshow "Masters of Dance" bekanntgegeben wurden, steht nun auch fest, wer das Format moderiert. ProSieben hat sich dabei für zwei Moderatoren entschieden, die bereits in Diensten des Senders stehen.



20.09.2018 - 10:33 Uhr von Timo Niemeier 20.09.2018 - 10:33 Uhr

ProSieben setzt bei der Moderation der neuen Tanzshow "Masters of Dance" auf bekannte Sendergesichter: Thore Schölermann und Rebecca Mir präsentieren das Format, das im kommenden Jahr gezeigt werden soll. Schölermann ist beim Sender vor allem bei "The Voice" und "taff" im Einsatz, präsentierte 2017 aber auch erstmals "Get the Fuck out of my house". Rebecca Mir wurde durch "Germany’s Next Topmodel" bekannt, in der Castingshow wurde sie 2011 Zweite. Auch Mir moderiert regelmäßig "taff".

"Mit der Kombination aus Tanz und Moderation geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich auf meine erste große Show-Moderation gemeinsam mit Thore", sagt Rebecca Mir über ihren neuen Job. Thore Schölermann ergänzt: "Rebecca kennt das Tanz-Parkett sehr gut - genauso wie ich das Showbühnen-Parkett. Sie kann sich in meine Arme fallen lassen, ich habe nur Angst, dass Rebecca mich im Gegenzug auch auf die Tanzfläche zieht."

Bei "Masters of Dance" treten Tanz-Talente in unterschiedlichen Stilen und im direkten Vergleich gegeneinander an. Ziel ist es, mindestens einen der vier sogenannten "Dance Master" von sich überzeugen - "The Voice" lässt grüßen. Als Dance Master hat ProSieben bereits vor einigen Tagen Choreografin Nikeata Thompson, Youtuber Julien Bam, Flying-Steps-Chef Vartan Bassil und Weltmeister-Tanztrainer Dirk Heidemann vorgestellt (DWDL.de berichtete). Produziert wird die Tanzshow von Tresor TV.

