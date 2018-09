Gottschalk moderiert "Echo"-Nachfolger "Opus Klassik"

© ZDF/Svea Pietschmann

Nachdem der "Echo Klassik" nach den Kontroversen über die Auszeichnung von Kollegah und Farid Bang beim Pop-"Echo" gleich mit abgeschafft wurde, gibt's nun den Nachfolger "Opus Klassik". Auch bei dieser Verleihung bleibt das ZDF an Bord.



20.09.2018 - 12:50 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2018 - 12:50 Uhr

Der "Echo Klassik" ist Geschichte, die Nachfolge tritt in diesem Jahr der "Opus Klassik" an, der nun vom "Verein zur Förderung der Klassischen Musik", in dem Label, Veranstalter, Verlage und Personen der Klassik-Welt vertreten sind. Gleich bleibt aber, wo es die Verleihung zu sehen gibt: Als TV-Partner ist, wie zuvor seit 1996 auch durchgehend beim "Echo Klassik", das ZDF mit an Bord. Und auch beim Moderator muss man sich nicht umgewöhnen: Thomas Gottschalk wird wie in den vergangenen beiden Jahren schon beim "Echo Klassik" auch durch die "Opus Klassik"-Verleihung führen.

Zu sehen gibt's die Verleihung aus dem Konzerthaus Berlin am 14. Oktober ab 22:15 Uhr. Anders als der "Echo" war der "Echo Klassik" schon immer ein Jury-Preis, das hat sich auch beim "Opus Klassik" nicht geändert.

Diverse Preisträger stehen auch schon fest, so etwa Diana Damrau und Juan Diego Flórez.. Sie erhalten je einen "Opus Klassik" als "Sängerin" beziehungsweise "Sänger des Jahres". Mit der jungen Schweizerin Regula Mühlemann steht eine weitere Sopranistin auf der Bühne des Konzerthauses. Sie bekommt den Preis als Nachwuchskünstlerin. In der Kategorie "Nachwuchs" werden der virtuose britische Cellist Sheku Kanneh-Mason, der im Mai einen Auftritt bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hatte, und das deutsche Ensemble "4 Times Baroque" geehrt.

Für die "Konzerteinspielung 20./21. Jh." erhält die georgische Ausnahme-Geigerin Lisa Batiashvili eine Trophäe. Preisträger bei "Klassik für Kinder" ist das junge niederländische Klavierduo Lucas & Arthur Jussen. Ex-ABBA-Mitglied Benny Andersson erhält den neuen Musikpreis für "Klassik ohne Grenzen".

