"Dinner Party": Auch TV-Richter Alexander Hold darf talken

Über viele Jahre hinweg prägte Richter Alexander Hold das Nachmittagsprogramm von Sat.1. Bald wird er einige Ausgaben des Nacht-Talks "Dinner Party" präsentieren. Ende des Jahres soll es zudem einen weiteren Neuzugang geben.



21.09.2018

Die Produktionsfirma Good Times schraubt weiter an ihrer wöchentlichen "Dinner Party", die sie im Rahmen einer Drittsendelizenz nach eigenen Vorstellungen bespielen darf. Nachdem vor wenigen Tagen bereits Simon Beeck als Moderator der Reihe "Dinner Party - Mein Song, Dein Song" bestätigt wurde (DWDL.de berichtete), steht jetzt fest, dass im weiteren Verlauf des Jahres auch noch andere Moderatoren durch die nächtliche Sendung führen werden.

Dazu gehört der ehemalige TV-Richter Alexander Hold, der im November mehrere Talkrunden zu sozialen Themen präsentieren wird. Mit einem anderen Schwerpunkt soll im Dezember schließlich Robin Bade "intensive Gespräche" mit verschiedenen Gästen führen. Bade war früher 9Live-Moderator und machte zuletzt vor zwei Jahren mit seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" einige Schlagzeilen in der Boulevardpresse.

"Jeder Gastgeber bringt seine individuellen Stärken mit in das Format", erklärte Good Times am Freitag. Das erneut veränderte Konzept sieht indes vor, dass für Oliver Pocher zunächst kein Platz mehr in der "Dinner Party" vorhanden sein wird. Zuletzt hatte er sich an einer Art Spieleabend im Rahmen der Sendung versucht. Ein Comeback will die Produktionsfirma aber nicht ausschließen. Für 2019 sei Pocher "definitiv wieder eine Option", hieß es am Freitag auf DWDL.de-Nachfrage.

Auch eine Rückkehr von Ariana Baborie, die vor einigen Monaten zusammen mit Pocher zum Moderatoren-Team der Sendung gestoßen war, ist offenkundig denkbar. "Wir nutzen die breiten Möglichkeiten, die uns das Konzept 'Dinner Party' gibt, um mehreren Moderatoren mit neuen Themen die Chance zu geben, bei der 'Dinner Party' aufzutreten. Andere als kreative Gründe zum Moderatorenwechsel gibt es nicht", erklärte Geschäftsführerin Sylvia Fahrenkrog-Petersen bereits zu Wochenbeginn.



