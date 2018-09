RTL-II-Spielshow mit den Geissens geht 2019 weiter

© RTL II

Trotz überschaubarer Quoten setzt RTL II die Spielshow "Spiel die Geissens untern Tisch" fort, im kommenden Jahr sollen neue Folgen zu sehen sein. Darüber hinaus hat der Sender auch eine neue Dokusoap über die zwei Besitzer einer Pommesbude angekündigt.



22.09.2018 - 12:38 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 12:38 Uhr

Die RTL-II-Show "Spiel die Geissens untern Tisch" erhält eine zweite Staffel, das bestätigte der Sender gegenüber DWDL.de. Im kommenden Jahr sollen neue Folgen des Formats zu sehen sein, das im Februar mit drei Ausgaben getestet wurde. Die ersten beiden Ausgaben waren mit 4,9 und 4,1 Prozent wenig gefragt, die letzte Episode steigerte sich aber schließlich auf 6,4 Prozent. Inhaltlich bekam das Format, das von Kai Ebel moderiert wurde, Lob (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik).

Im kommenden Jahr produziert RedSeven Entertainment also weitere Folgen der Spielshow mit Robert und Carmen Geiss. Darüber hinaus hat RTL II gegenüber DWDL.de nun auch eine neue Dokusoap bestätigt. In "Hammer & Brain - Die Pommeskönige" geht es um die zwei Besitzer einer Pommesbude in Dortmund. Kai "The Hammer" Fräder und Torsten "The Brain" Gralla betreiben den vielleicht größten Burger- und Frittentempel Deutschlands. Sie sind die Experten, wenn es um das heimliche Nationalgericht der Deutschen geht: Burger mit Pommes. In jeder Folge stellen sie sich einer Mission. Parallel dazu gibt es Einblicke in das Privatleben der beiden Protagonisten. Produziert wird die Dokusoap von CNC, eine Ausstrahlung ist für 2019 geplant.

