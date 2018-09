Sport1 bleibt Free-TV-Heimat der Basketball Bundesliga

© Sport1

Kurz vor dem Start der neuen Saison der Basketball Bundesliga am kommenden Freitag hat Sport1 die Übertragungsrechte im Free-TV bis 2023 verlängert. Sichergestellt ist künftig, dass die Meister-Entscheidung frei empfangbar sein wird.



24.09.2018 - 15:04 Uhr von Uwe Mantel 24.09.2018 - 15:04 Uhr

Basketball-Fans müssen sich in Sachen TV-Übertragung auch in den kommenden Saisons nicht umstellen: Während die Telekom sich schon im Frühjahr die Rechte gesichert hat, sämtliche Spiele auch in den kommenden fünf Jahren übertragen zu dürfen, gab man kurz vor dem Start der neuen Saison am kommenden Wochenende auch die Einigung mit Sport1 bekannt. Auch hier läuft der neue Kontrakt fünf Jahre bis einschließlich der Saison 2022/23.

Sport1 kann damit bis zu 47 Spiele pro Saison zeigen. In der Regel heißt das, dss ein Spiel pro Spieltag in der Hauptrunde zu sehen sein wird. Für gewöhnlich geht Sport1 sonntags ab 15 Uhr auf Sendung. Dazu kommen dann bis zu 13 Duelle der Playoffs. Dabei ist künftig sichergestellt, dass die Meister-Entscheidung in jedem Fall nicht nur Telekom-Kunden vorenthalten bleibt, Sport1 wird nämlich in jedem Fall Spiel 3 der Finalserie sowie sofern es dazu kommt die möglichen Spiele 4 und 5 zeigen. Als in der vergangenen Saison die Entscheidung erst in Spiel 5 fiel, war dieses nur bei der Telekom zu sehen.

Los geht's am kommenden Freitag aber erstmal mit dem Saisonauftakt, wenn das Ulmer Team den Meister und Pokalsieger Bayern München empfängt. Sport1 ist dann ausnahmsweise freitags ab 19 Uhr auf Sendung. Das erste Sonntags-Spiel folgt dann am 14. Oktober mit den Basketball Löwen Braunschweig gegen den FC Bayern München. Neben den Live-Rechten sieht die Vereinbarung mit der Telekom auch Clip- und Highlight-Rechte an den auf Sport1 im Free-TV präsentierten BBL-Spielen für alle Sport1-Plattformen vor. Bei Sport1 waren die Basketball-Quoten zuletzt wieder gestiegen, im Schnitt sahen 120.000 Zuschauer zu. Mehr als 0,5 Prozent Marktanteil waren damit allerdings nicht zu holen. Bei den Playoffs sahen im Schnitt 160.000 Zuschauer zu, der Marktanteil zog hier auf 0,8 Prozent an.

Stefan Holz, Geschäftsführer der BBL GmbH: "Wir sind froh und stolz, dass neben der Deutschen Telekom nun auch unser langjähriger und bewährter Free-TV-Partner Sport1 langfristig weiter auf die easyCredit BBL setzt. Fünf Jahre alle Spiele in höchster Qualität bei Telekom Sport, Top-Spiele auf einem festen Free-TV-Sendeplatz sowie die deutlich ausgeweitete Übertragung von Playoff-Spielen - das ist insgesamt die beste TV-Situation, die es bisher für uns gegeben hat."

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Die langfristige Fortsetzung unserer Partnerschaft für fünf weitere Jahre unterstreicht das Vertrauen sowohl der Liga als auch der Telekom in dieses Erfolgsmodell mit kontinuierlicher Free-TV-Präsenz sowie Rund-um-Berichterstattung auf SPORT1.de, unseren Apps und Social-Media-Kanälen. Mit der BBL, der DEL und der Volleyball Bundesliga haben drei der führenden deutschen Sportarten bzw. deren nationale Topligen neben dem Fußball ihr Zuhause im Free-TV auf SPORT1 im Rahmen einer 360°-Abbildung – eine optimale Konstellation für Klubs, Sponsoren und vor allem für die Fans."

Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Sportmarketing bei der Telekom Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir die gute Partnerschaft mit Sport1 langfristig verlängern konnten. Unser gemeinsames Ziel ist, die Basketball-Bundesliga noch populärer zu machen. Sport1 zeigt eine Auswahl von Spielen auf einem festen Sendeplatz im Free-TV – Telekom Sport überträgt alle Spiele und jeder Basketballfan kann alle Spiele seines Vereins bei uns sehen. Damit schlägt das Herz des deutschen Basketballs auch in Zukunft bei Telekom Sport. Wir bleiben in den kommenden Jahren die Heimat für alle Basketballfans in Deutschland."

