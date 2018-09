Das ZDF warnt bald wieder vor Neppern und Schleppern

© ZDF/Thomas R. Schumann

"Vorsicht, Falle!" kehrt zurück ins Fernsehen. Rund 17 Jahre nachdem die letzte Ausgabe zu sehen war, holt das ZDF das Format Anfang November zurück. Rudi Cerne warnt dann vor Betrugsmaschen und zeigt, wie man sich schützen kann.



25.09.2018 - 11:47 Uhr von Timo Niemeier 25.09.2018 - 11:47 Uhr

Zwischen 1964 und 2001 sind insgesamt 181 Ausgaben von "Vorsicht, Falle!" im ZDF zu sehen gewesen, die meisten Folgen wurden von Eduard Zimmermann moderiert. Nun wird die Sendung, die damals den Untertitel "Nepper, Schlepper, Bauernfänger" trug, neu aufgelegt. Ab dem 3. November zeigt das ZDF samstags um 15:15 Uhr vorerst drei Folgen von "Vorsicht, Falle!", drei weitere Ausgaben sind für das Frühjahr 2019 geplant.

In der Neuauflage präsentiert "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne in Einspielfilmen beliebte Betrugsmaschen, auch Opfer kommen zu Wort. Mit Präventionsexperten von Polizei und Verbraucherschutz geht es außerdem darum, wie man betrügerischen Straftaten aktiv entgeht, Cerne gibt in der Sendung zudem Tipps für Vorsichtsmaßnahmen im Alltag. Cerne präsentiert bereits seit 2002 "Aktenzeichen XY", 2004 moderierte er auch mal den "Vorsicht, Falle!"-Nachfolger "XY Sicherheits-Check". Auch diese Sendung widmete sich den Methoden von Trickbetrügern und warnte vor den gängigen Maschen. Die Sendung ging allerdings nicht weiter. Zuletzt setzte das ZDF im Rahmen von "Aktenzeichen XY" auf Spezialausgaben, die sich mit der Prävention von Verbrechen auseinandersetzten. Zuletzt lief im Mai dieses Jahres die Sondersendung "Vorsicht, Urlaubsfalle", 4,4 Millionen Zuschauer sorgten damals zur besten Sendezeit für starke 17,7 Prozent Marktanteil.

Teilen