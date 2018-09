Jahreszeiten Verlag verkauft Frauenzeitschriften an Klambt

© Jalag / Klambt

Der Jarheszeiten-Verlag konzentriert sich künftig auf das Premium- und Luxussegment und verkauft seine Frauenzeitschriften "Petra", "Für Sie", "Vital" sowie drei noch recht neue Titel an die Mediengruppe Klambt



25.09.2018 von Uwe Mantel

Der Jahreszeiten Verlag hat - unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Kartellamt - den Verkauf seines gesamten Portfolios an Frauenmagazinen an die Klambt Mediengruppe bekannt gegeben. Dazu gehören die bekannten Titel "Für Sie", "Petra" und "Vital" ebenso wie die drei Neugründungen in diesem Segment: "Feel Good", "Iss dich gesund" und "Dr. Wimmer". Stattdessen wolle man sich auf seine Premium- und Luxusmarken wie "AW Architektur und Wohnen", "Der Feinschmecker" und "Merian" konzentrieren und dieses Segment auch weiter ausbauen.

Die Verleger Thomas und Sebastian Ganske erklären: "Die Neuordnung unserer Zeitschriftenaktivitäten trägt den Marktveränderungen Rechnung und ist ein logischer Schritt, sind doch der Frauen- und der Premium- Bereich schon längere Zeit zwei Verlage unter einem Dach gewesen. Auf den Premium- Bereich werden wir uns nun konzentrieren." Schon im Oktober etwa erscheint der neueste Ableger "Merian Scout", in den vergangenen beiden Jahren wurden "Robb Report", "Foodie" und "Lafer" neu eingeführt. Künftig wolle man jedes Jahr mindestens ein neues Magazin an den Start bringen. Zudem kündigte man verstärkte Investitionen ins Digitale an. Im Januar 2019 etwa wird die Webpräsenz des "Feinschmeckers" ausgebaut.

Klambt hat unterdessen angekündigt, neben den Zeitschriften auch sämtliche zugehörigen Redaktionen am Standort Hamburg zu übernehmen. Die Websites werden ins neu gegründeten Digital-Hub der Mediengruppe Klambt integriert. Trotz des Verlagswechsels bleibt die Jalag-Tochter Brand Media weiterhin für die Vermarktung zuständig.

Lars und Kai Rose, Verleger Mediengruppe Klambt: "Wir freuen uns, mit dem Erwerb dieses hochkarätigen, erfolgreichen und in der deutschen Verlagslandschaft einmalig positionierten Portfolios unsere Wachstumsstrategie konsequent fortführen zu können. Wir sehen in der Übernahme von 'Für Sie', 'Petra' und 'Vital' sowohl eine großartige Chance für unser Haus, unser Portfolio noch diversifizierter und breiter aufzustellen, als auch eine verlegerische Verpflichtung, diese Marken in der erfolgreichen Tradition des Jahreszeiten Verlags fortzuführen. Wir danken dem Verleger Thomas Ganske für sein Vertrauen in unser Haus. Damit erneuern wir gleichzeitig in unserem Jubiläumsjahr unsere Begeisterung für - und den Glauben an printorientierte Medien."

