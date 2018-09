Nickelodeon holt das "Slimefest" nach Deutschland

© Nickelodeon

Die Marke auch außerhalb des Fernsehens real durch Events erlebbar machen - auf diese Strategie setzen insbesondere Kindersender verstärkt. Nickelodeon veranstaltet dafür im Dezember erstmals ein "Slimefest" in Deutschland.



26.09.2018 - 13:46 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 13:46 Uhr

Das Übergießen von Stars mit grünem "Slime" gehört bei den "Kids' Choice Awards" von Nickelodeon schon seit vielen Jahren zum guten Ton, 2012 wurde zuerst in Australien ein ganzes Event um den grünen Schleim erschaffen: das "Slimefest", das inzwischen auch in diverse andere Länder exportiert wurde. In diesem Jahr findet das "Slimefest" nun erstmals auch in Deutschland statt - und zwar am 1. Dezember im Rahmen der German Comic Con in der Dortmunder Westfalenhalle.

Das Slimefest ist im wesentlichen ein Konzert-Event, bei dem unter anderem Pietro Lombardi, Mike Singer, Die Lochis und Bars & Melody auftreten werden. Tagsüber sind sie bereits auf der German Comic Con bei Meet & Greets anzutreffen, abends stehen sie dann auf der Bühne. Beim "Slimefest" werden nicht nur die Stars Bekanntschaft mit dem grünen Glibber machen, auch die Zuschauer können "geslimet" werden.

"Es ist kein Geheimnis: Kinder lieben Slime. Und was wir gerade erst bei unseren diesjährigen KCAs im Europa-Park festgestellt haben: Nicht nur Kinder lieben das grüne Gold von Nickelodeon. Mütter, Väter, große Schwestern und Brüder, und: Die Stars! Wo Slime fließt, wird gelacht und gefeiert", so Steffen Kottkamp, Brand Director Kids & Family, Viacom International Media Networks. "Mit dem 'Slimefest' holen wir jetzt die größte Slimeparty zum ersten Mal nach Deutschland. Aus einem riesigen Musikkonzert für Kinder und ihre Familien, zaubern wir mit unserem einzigartigen Slime eine Party der Extraklasse."

Teilen