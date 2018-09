Hans Sarpei besucht bei Sport1 wieder Amateurteams

© Telekom Fußball

Schon seit 2013 werden in "Hans Sarpei - Das T steht für Coach" regelmäßig Amateurvereine aufgemischt, auch in dieser Saison geht das Format weiter. Die erste Ausgabe ist für Mitte November geplant.



26.09.2018 - 14:04 Uhr von Uwe Mantel 26.09.2018 - 14:04 Uhr

Ab dem 13. November heißt es bei Sport1 wieder "Hans Sarpei - das T steht für Coach". Um 19 Uhr startet dann die Fußball-Doku mit Sarpei in die mittlerweile sechste STaffel. Sarpei besucht darin weiter Amateurvereine und bringt sie mit seinen unkonventionellen Trainingsmethoden auf Vordermann. Dabei steht ihm wie schon einmal in der dritten Staffel als Co-Trainer wieder Ex-Bundesliga-Profi Mark Fis zur Seite. Neu dabei ist zudem der Youtuber Metehan "Meti" Volkan als Torwarttrainer.

Für die neue Staffel sind wieder zehn Folgen geplant, fünf in der Hinrunde und fünf in der Rückrunde. "Mit Marek und Meti fahren wir in der 6. Staffel geballte Kompetenz auf – kaum einer lebt neben mir den Fußball so wie die beiden. Das wird spektakulär, meistens anspruchsvoll und sicher hoch unterhaltsam. Also für mich meine ich natürlich", so Hans Sarpei.



