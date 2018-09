Trauer um ersten Chef des ZDF Werbefernsehens

© ZDF Werbefernsehen

Horst Buckwitz war der erste Chef des ZDF Werbefernsehens und leitete die Vermarktung fast drei Jahrzehnte lang. Nun ist Buckwitz im Alter von 92 Jahren gestorben. Er galt als "elder-stateman der Branche", würdigte sein heutiger Nachfolger.



28.09.2018 - 09:58 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 09:58 Uhr

Das ZDF Werbefernsehen trauert um seinen ersten Chef: Wie jetzt bekannt wurde, ist Horst Buckwitz bereits am vergangenen Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Als Sohn eines Kinobesitzers in Berlin geboren, arbeitete Buckwitz nach Schule, Kriegsdienst und Gefangenschaft zunächst im Kino seines Vaters und baute später als kaufmännischer Leiter den Werbefunk im Sender Freies Berlin mit auf, bevor er 1963 vom ZDF-Gründungsintendanten Karl Holzamer abgeworben wurde.

Die Position des Leiters des ZDF Werbefernsehens hatte Horst Buckwitz bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1989 inne. Er war auch an der Entwicklung der Mainzelmännchen beteiligt, die bis heute als Markenzeichen der Werbung im ZDF fungieren. "Das ZDF Werbefernsehen ist in tiefer Trauer", sagte der heutige Geschäftsführer Hans-Joachim Strauch am Donnerstag. "Horst Buckwitz galt als 'elder-statesman' der Branche. Er wurde als fairer Partner geschätzt, dessen Handschlag selbstverständlich als bindend unter Kaufleuten galt."

Und weiter: "Auch nach seinem aktiven Dienst im ZDF war Horst Buckwitz dem ZDF Werbefernsehen eng verbunden. Ich werde die Begegnungen mit ihm in dankbarer Erinnerung behalten und wünsche der Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit."

