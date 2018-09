Sat.1 Gold setzt bald auf Anwaltsserien-Doppelpack

© Sat.1

Bei Sat.1 Gold gibt es demnächst ein Wiedersehen mit "Danni Lowinski" und "Edel & Starck" - beide Anwaltsserien bilden fortan ein Doppel am Montagabend. "Kommissar Rex" weicht dafür im Gegenzug auf einen anderen Sendeplatz.



29.09.2018 - 11:26 Uhr von Alexander Krei 29.09.2018 - 11:26 Uhr

Sat.1 Gold nimmt demnächst zwei der erfolgreichsten Sat.1-Serien der vergangenen Jahre ins Programm. Ab dem 15. Oktober zeigt der Sender jeweils montags um 20:15 Uhr zunächst zwei Folgen von "Danni Lowinski", ehe mit "Edel & Starck" um 22:00 Uhr eine weitere Anwaltsserie im Doppelpack ausgestrahlt wird. In beiden Fällen beginnt Sat.1 Gold noch einmal mit der ersten Staffel.

"Danni Lowinski" handelt von einer gelernten Friseurin, die ihre Mandanten an einem Klapptisch in einer Einkaufspassage berät. Mit beeindruckendem Durchsetzungsvermögen und Improvisationstalent streitet Danni (Annette Frier) vor Gericht um das Recht der kleinen Leute. In "Edel & Starck" stehen die gegensätzlichen Anwälte Felix Edel (Christoph M. Orth) und Sandra Starck (Rebecca Immanuel) im Mittelpunkt, die eine gemeinsame Anwaltskanzlei betreiben.

Fans von "Kommissar Rex" müssen derweil nicht auf den Hunde-Krimi verzichten - diesen zeigt Sat.1 Gold ab dem 19. Oktober jeweils freitags um 20:15 Uhr. Auch hier geht es noch einmal ganz von vorne los. Aktuell läuft auf diesem Sendeplatz noch "Der Bulle von Tölz" - der Klassiker mit Ottfried Fischer muss kurzfristig aushelfen, nachdem die französische Serie "Crime Scene Nizza" zuletzt nur schwache Quoten erzielte. Ab Mitte wird der "Bulle" dann immer im Anschluss an "Kommissar Rex" zu sehen sein.

Teilen