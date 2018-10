"Twisted Faith": A&E mit weltweitem Sekten-Schwerpunkt

© A+E Networks

Eine Woche lang beschäftigt sich der Pay-TV-Sender A&E im November mit Sekten, Macht und Manipulation. Der Schwerpunkt ist auch in vielen anderen Ländern zu sehen, hierzulande ist eine eigenproduzierte Doku Teil des Line-ups.



A+E Networks findet das Thema Sekten so spannend, dass man daraus gleich ein globales TV-Event schneidert. Herausgekommen ist eine siebentägige Schwerpunkt-Programmierung, die vom 18. bis 24. November weltweit auf den sogenannten Crime- und Investigation-Sendern des Netzwerks ausgestrahlt wird. Im deutschsprachigen Raum widmet sich der Pay-TV-Sender A&E sieben Tage dem Thema "Twisted Faith".



Die Themenwoche startet am 18. November, dem 40. Jahrestag des Jonestown-Massakers. Um 20:15 Uhr wird dann die neue Dokumentation "Jonestown - Wenn Glaube in den Tod führt" zu sehen sein. Einen Tag später, am 19. November um 21:00 Uhr, folgt die TV-Weltpremiere der eigenproduzierten Dokumentation "Total Control - Im Bann der Seelenfänger", die A+E Networks Germany in den vergangenen Monaten in Deutschland, Österreich und den USA drehte.

"Wir haben 'Twisted Faith' für unsere treuen Zuschauer geschaffen - kluge und neugierige Beobachter des menschlichen Verhaltens", sagt Sean Cohan, President International & Digital Media von A+E Networks. "Das TV-Event ist eine optimale Plattform, das starke Line-up unserer Programme im Bereich Sekten, Macht und Manipulation zu unterstreichen, wobei wir ein breites thematisches Spektrum abdecken. Gleichzeitig bietet 'Twisted Faith' signifikante Möglichkeiten der Lokalisierung."

Das TV-Event findet in mehr als 100 Territorien statt, darunter neben Deutschland in den USA, Kanada, Großbritannien, Polen, Südafrika, Italien, Spanien, Portugal und Südostasien.

