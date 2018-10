Phoenix will Partei-Nachwuchs ins Programm nehmen

© Phoenix

Der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix möchte in Zukunft verstärkt dem politischen Nachwuchs eine Plattform bieten. Aus diesem Grund überträgt der Sender künftig die Versammlungen der Jugendorganisationen der Bundestags-Parteien.



05.10.2018 - 11:47 Uhr von Alexander Krei 05.10.2018 - 11:47 Uhr

Phoenix hat angekündigt, fortan auch die Parteiversammlungen der Nachwuchsorganisationen der im Bundestag vertretenen Parteien übertragen zu wollen. Den Auftakt macht der Deutschlandtag der Jungen Union an diesem Wochenende. Am Freitag zeigt der Sender Ausschnitte und Zusammenfassungen aus wichtigen Reden in der Sendung "Phoenix Der Tag" um 23:00 Uhr, am Samstag berichtet Phoenix zudem live ab 10:45 Uhr und zeigt unter anderem die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

"In den Jugendorganisationen der Parteien findet wichtige politische Nachwuchsarbeit statt. Hier werden Ideen geboren, und Neues wird auf den Weg gebracht. Die Debatten sind für die Entscheidungsprozesse in den Mutterparteien ebenso wichtig wie für die Meinungsbildung in der Gesellschaft. Phoenix zeigt die Arbeit der Nachwuchsorganisationen, da sie zum ganzen Bild dazu gehören", sagten die Phoenix-Programmgeschäftsführer Michaela Kolster und Helge Fuhst in einem gemeinsamen Statement.

Im November stehen die Bundeskongresse der Jungen Liberalen, der Grünen Jugend und der Jungsozialisten auf dem Programm. Wann die nächsten Treffen der Linksjugend Solid und der Jungen Alternativen stattfinden werden, steht dagegen noch nicht fest.

Teilen