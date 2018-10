One bringt Priestley-Serie "Private Eyes" ins Free-TV

© Global

Während beim Pay-TV-Sender 13th Street ab Mitte November schon die zweite Staffel der Serie "Private Eyes" mit dem aus "90210" bekannten Jason Priestley startet, wird die erste Staffel nun auch für Nicht-Abonnenten bei One zu sehen sein



05.10.2018 - 16:06 Uhr von Uwe Mantel 05.10.2018 - 16:06 Uhr

Jason Priestley wird hierzulande den meisten in seiner Rolle als Brandon in "Beverly Hills, 90210" ein Begriff sein, demnächst kann man ihn nun in anderer Rolle sehen: In Kanada steht er schon seit Mitte 2016 für die Serie "Private Eyes" vor der Kamera, in der er einen ehemaligen Eishockey-Profi spielt, der sich nun als Privatdetektiv verdingt. One wird die erste, zehn Folgen umfassende Staffel ab dem 12. November immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Wer Abonnent des Pay-TV-Senders 13th Street ist, kann ab dem 19. November übrigens montags um 21:50 Uhr dann schon die zweite Staffel sehen.

Zu seinem neuen Job kommt Priestley alias Matt Shade in der Serie nicht ganz freiwillig: Eigentlich arbeitet er nach seiner aktiven Eishockey-Karriere als Talent-Scout. Dann fällt sein Hoffnungsträger aber einem Sabotage-Akt zum Opfer und Matt setzt alles daran, den Schuldigen zu überführen. Dabei ist er auf die Hilfe der Privatdetektivin Angie Everett (Cindy Sampson) angewiesen, aber bereits beim ersten Zusammentreffen fliegen die Fetzen. Um den Fall zu lösen, müssen sie sich arrangieren und Matt stellt fest, dass er als Ermittler an seine alten Fähigkeiten anknüpfen kann - sich in andere Spieler hineinzuversetzen und deren Bewegungen vorauszusehen.

