ZDF kündigt die finale Staffel von "Die Brücke" an

Ab Mitte November gibt es im ZDF die vierte und zugleich letzte Staffel der Krimiserie "Die Brücke" zu sehen. Diesmal bekommt es die schwedische Kriminalkommissarin Saga Norén mit einer am Fuße der Öresundbrücke ermordeten Frau zu tun.



09.10.2018 - 11:58 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 11:58 Uhr

Ein letztes Mal kehrt die schwedische Kriminalkommissarin Saga Norén zurück: Das ZDF hat jetzt angekündigt, die vierte und letzte Staffel der internationalen Koproduktion "Die Brücke" ab dem 18. November jeweils sonntags um 22:00 Uhr ausstrahlen zu wollen. "Das Finale", so der Untertitel, wird damit auf dem bewährten Sendeplatz gezeigt.

Zu Beginn der Staffel sitzt die eigenwillige Ermittlerin noch in Untersuchungshaft: Saga steht im Verdacht, ihre Mutter ermordet zu haben. Mithilfe ihres Partners und Freundes Henrik erreicht sie ihre Freilassung. Dann geht es auch schon um den nächsten Mordfall: Eine Frau wird auf der Insel Pepparholm am Fuß der Öresundbrücke brutal ermordet - zu Tode gesteinigt. Bei der Ermordeten handelt es sich um Margarethe Thormod, Generaldirektorin der dänischen Ausländerbehörde in Kopenhagen. Es könnte ein Motiv in dem Skandal um eine Abschiebeentscheidung geben, die in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit erregt hat.

In der Hauptrolle ist erneut Sofia Helin zu sehen, an ihrer Seite spielen unter anderem Thure Lindhardt, Mikael Birkkjær und Maria Kulle. Bei der vierteiligen Final-Staffel von "Die Brücke" handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von Filmlance International Nimbus Film Produktion in Koproduktion mit Sveriges Television, DR, ZDF, ZDF Enterprises, Network Movie, Film I Skåne, NRK und Lumiere Group.

Internationalen Serien-Nachschub hält unterdessen auch ZDFneo bereit, wo die französische Krimiserie "Candice Renoir" nahtlos fortgesetzt wird. Nachdem die fünfte Staffel von diesem Freitag an wöchentlich um 21:45 Uhr läuft, ist der Start der sechsten Staffel für den 16. November geplant. Geplant ist eine Ausstrahlung in Doppelfolgen.

