Prime Video begleitet "Deutschland 86" mit Doku

© mobyDOK / BStU

Am 19. Oktober veröffentlicht Amazon nicht nur den "Deutschland 83"-Nachfolger "Deutschland 86", sondern auch die begleitende Doku "Comrades & Cash" über die historischen Hintergründe der Serie.



09.10.2018 - 13:17 Uhr von Uwe Mantel 09.10.2018 - 13:17 Uhr

Am 19. Oktober findet "Deutschland 83" endlich seine Fortsetzung: Amazon veröffentlicht bei seinem Streaming-Angebot Prime Video dann die neue Staffel "Deutschland 86" auf einen Schlag. Und wer sich nach Ansicht der neuen Folgen nochmal mit den historischen Hintergründen der Serie beschäftigen will, für den hat Prime Video auch noch eine begleitende Doku im Angebot: Ebenfalls am 19. Oktober wird "Comrades & Cash - Geheime Geschäfte unter dem Eisernen Vorhang" veröffentlicht.

Die Filmemacher Max Mönch und Alexander Lahl reisen darin zurück in die letzten Jahre der DDR und erzählen, wie der Sozialismus selbst zu zunehmend radikalen kapitalistischen Maßnahmen griff, um zu überleben. Dazu interviewen sie Menschen aus aller Welt, die Einblicke in ihre damaligen Geschäfte mit der DDR geben, darunter Waffen-, Kunst-, Blut- oder Sprengstoffhändler, Embargo-Schmuggler, ein Minister aus der Regierung Nelson Mandelas oder auch ein Mitglied des KoKo-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages. "Deutschland 86"-Hauptdarsteller leiht dem ganzen Projekt seine Stimme.

Produziert wurde "Comrades & Cash" von UFA Fiction und mobyDOK in Zusammenarbeit mit UFA Distribution, der Weltvertrieb liegt bei Fremantle Für die Produktion zeichnen neben Lahl und Mönch, Philipp Driessen, Jörg Winger und Anna Winger verantwortlich.

Teilen