AXN setzt Action-Drama "Ice" noch dieses Jahr fort

Nachdem AXN im Frühjahr die erste Staffel der Serie "Ice" über blutigen Diamantenhandel erst gut eineinhalb Jahre nach US-Premiere gezeigt hatte, steht nun zumindest schnell Nachschub bereit. Im Dezember geht's weiter.



09.10.2018 - 16:38 Uhr von Uwe Mantel 09.10.2018 - 16:38 Uhr

Ab dem 6. Dezember zeigt der Sony-Sender AXN die zweite Staffel der Serie "Ice" immer donnerstags ab 22 Uhr in Doppelfolgen. Erst im Frühjahr hatte die erste Staffel ihre Deutschland-Premiere gefeiert - dass es nun recht schnell weiter geht, liegt daran, dass die erste Staffel erst gut eineinhalb Jahre nach der US-Premiere den Weg nach Deutschland gefunden hatte, die zweite Staffel war in diesem Frühjahr beim amerikanischen Audience Network zu sehen.

"Ice" - wie Diamanten im Slang genannt werden, erzählt von brutalen Machtkämpfen in Diamantenkartellen. Gangster, Familienbande, Gier, Sex und die begehrtesten Edelsteine der Welt sind die Zutaten zu dieser Serie, die im schillernden Untergrund von Los Angeles spielt und in die großen Diamantenkartelle Russlands und in Südafrikas Blutdiamanten-Handel eintaucht.

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel stehen die Brüder Freddyund Jake, die durch einen folgenschweren Fehler im blutigen Diamantenhandel gelandet sind. Mit ihren Finanzen am Ende, müssen die beiden einen Weg zum Wiederaufbau finden. Mit Hilfe einer Anwältin und einem Suchthelfer ist Jeff anscheinend wieder halbwegs auf gutem Weg. Die Entdeckung eines prächtigen Rohdiamanten könnte die Brüder wieder an die Spitze bringen – oder sie für immer auseinanderreißen. Unterdessen treibt der Tod eines geliebten Menschen Sista Rah dazu, Krieg gegen ein mächtiges Diamantkonglomerat zu führen. Cam schließt sich mit seinem Sohn Malcolm zusammen, um die gefährliche Unterwelt der Blutdiamanten zu erkunden. Und Avaist entschlossen, ihrer Tochter und sich selbst ein besseres Leben zu ermöglichen – auch wenn das bedeutet, einen Deal mit ihrer eigenen Mutter zu machen.

