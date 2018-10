Kölner "Lokalzeit" verwechselt Logo des 1. FC Köln

© Screenshot WDR

Wenn es um den 1. FC Köln geht, versteht der Kölner keinen Spaß. Umso ärgerlicher, dass es in der Kölner "Lokalzeit" des WDR anstelle des FC-Wappens fälschlicherweise das Logo des 1. FC Kaiserslautern zu sehen gab. Da half nur eine Entschuldigung.



10.10.2018 - 20:23 Uhr von Alexander Krei 10.10.2018 - 20:23 Uhr

Eigentlich wollte die Kölner "Lokalzeit" am Mittwoch im WDR Fernsehen bloß über die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln berichten - keine große Sache, sollte man meinen. Bei der Bebilderung griff die Redaktion allerdings gehörig daneben. Denn anstelle des berühmten Geißbock-Wappens prangte auf dem Monitor hinter Moderatorin Simone Standl das Logo des 1. FC Kaiserslautern.

Der Fehler fiel freilich zahlreichen Fußballfans sofort ins Auge und gleich mehrere davon meldeten sich in den sozialen Netzwerken zu Wort, um ihrer Verwunderung Ausdruck zu verleihen. "Tut mir leid, das ist peinlich", schrieb ein Nutzer auf der Facebook-Seite der Sendung. Ein anderer vermutete gar ein frühes Feierabend-Kölsch. Wenn es um den FC und sein Maskottchen Hennes VIII. geht, versteht der Kölner eben keinen Spaß.

Immerhin: Am Ende der Sendung rückte Simone Standl den Fehler doch noch gerade. Man werfe sich in den Staub, sagte sie vor dem im Hintergrund eingeblendeten Logo des Zweitligisten und schob eine Entschuldigung hinterher: "Sorry, liebe FC-Fans." Das anschließend gezeigte Dom-Panorama dürfte die Kölner aber vermutlich wieder gnädig gestimmt haben.

Teilen