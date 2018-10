MDR veranstaltet "Schlagerboom"-Vorentscheid

© ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

In der kommenden Woche steigt im Ersten der dritte "Schlagerboom" mit Florian Silbereisen, einen Tag vor dem Event ist im MDR eine Art Vorentscheid zu sehen. Vier Künstler treten darin gegeneinander an und kämpfen um einen Platz in der Samstagabend-Show.



11.10.2018 - 19:42 Uhr von Timo Niemeier 11.10.2018 - 19:42 Uhr

Für Schlagerfans dürfte der "Schlagerboom" in diesem Jahr mal wieder ein echtes Fest werden: Für den 20. Oktober haben sich bereits Roland Kaiser, die Kelly Family, Andy Borg, Pur, Maite Kelly, Ben Zucker, Ross Antony, Michelle und Matthias Reim, Eloy de Jong, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Santiano und Sasha angekündigt. Das Erste, ORF und SRF übertragen die Musikshow live, Florian Silbereisen moderiert das Format nun schon zum dritten Mal. Einen Tag zuvor veranstaltet auch der MDR eine Schlagershow - und vergibt darin an einen Künstler ein Ticket für einen Auftritt beim "Schlagerboom".

In der Sendung "Letzte Chance: Wer singt beim Schlagerboom?" treten am 19. Oktober zur besten Sendezeit im MDR Christin Stark, Julia Lindholm, Vincent Gross und die Band Feuerherz gegeneinander an. Die Namen der Künstler hat der Sender gegenüber "TV Wunschliste" bestätigt. Sie sind alle bereits mehr oder weniger bekannt - und einer von ihnen gewinnt in der Show einen Auftritt beim "Schlagerboom" einen Tag später. Über den siegreichen Act entscheiden die Zuschauer. Auch der Vorentscheid wird von Florian Silbereisen moderiert.

Während der eigentliche "Schlagerboom" in der Westfalenhalle in Dortmund stattfindet, kommt "Letzte Chance: Wer singt beim Schlagerboom?" aus Leipzig. Zu Gast sein werden bei der 90-minütigen MDR-Show unter anderem auch Stefanie Hertel, Voxxclub, Olaf der Flipper und Mary Roos. Der "Schlagerboom" wurde 2016 erstmals ausgestrahlt und erreichte damals 6,20 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 21,8 Prozent. Im vergangenen Jahr sahen immerhin noch 4,86 Millionen Menschen zu, damit waren sehr gute 17,7 Prozent drin. Auch bei den jungen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren liefen die Shows deutlich über dem Senderschnitt des Ersten.

