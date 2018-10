Sat.1 und Sixx machen Webserie mit Ex-"GZSZ"-Star

© Sat.1/Sixx

Sat.1 und Sixx haben eine Webserie in Auftrag gegeben, in der es um fünf Singles in den Zwanzigern geht, mit dabei ist auch ein ehemaliger "GZSZ"-Star. Im Frühjahr sollen 17 Folgen zu sehen sein. Eine weitere Webserie hat man vor wenigen Tagen lizenziert.



15.10.2018 - 15:52 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2018 - 15:52 Uhr

Unter dem Titel "Singles’ Diaries" arbeiten Sixx und Sat.1 derzeit gemeinsam mit der Produktionsfirma Elwafilm an einer Webserie. "Es ist die erste fiktionale Digitalserie der ProSiebenSat.1 TV Deutschland und wurde für Sixx und Sat.1 in Auftrag gegeben", so Geschäftsführer Wolfgang Link in einem Interview mit "werben & verkaufen". Auf Nachfrage von DWDL.de konkretisiert das Unternehmen: 17 Folgen, die zwischen sechs und acht Minuten lang sein werden, sind im Frühjahr 2019 zu sehen.

Gezeigt werden die Episoden dann auf der Webseite zur Serie sowie in den Sender-Apps von Sat.1 und Sixx und in der 7TV-App. Eine lineare Ausstrahlung ist nicht geplant. Die Arbeiten am Projekt laufen schon seit vielen Monaten, die entsprechenden Social-Media-Kanäle zur Webserie sind bereits seit 2016 online. Als Headautor agiert Sascha El Waraki von Elwafilm, der auch die Regie übernimmt. Daniel Popat ist ebenfalls Autor und Regisseur.

Inhaltlich geht es in der Serie um die Suche nach dem perfekten Match - und mit dabei ist auch ein ehemaliger "GZSZ"-Star. Raúl Richter spielt einen von fünf Charakteren in den Zwanzigern, die wahlweise nach der großen Liebe oder nur nach etwas Spaß suchen. Und obwohl ihre Geschichten ganz unterschiedlich sind, haben sie doch mehr gemeinsam, als es zunächst scheint. In weiteren Rollen werden in "Singles’ Diaries" Lena Meckel, Manuel Mairhofer, Leslie Vanessa Lill, und Gianna Valentina Bauer zu sehen sein.

Darüber hinaus ist vor wenigen Tagen eine Webserie bei Maxdome und auf der Sixx-Webseite online gegangen, die ProSiebenSat.1 lizenziert hat. Dabei handelt es sich um "Technically Single": Darin wird das 19-jährige "Brain-Girl" Juli von ihrem langjährigen Freund verlassen, als sie sich an der Uni für Ingenieurwissenschaften einschreibt. Juli kann das nicht auf sich sitzen lassen und will ihn zurückgewinnen - nur, um ihn danach eiskalt abservieren zu können. Maria Furtwängler spielt, neben zahlreichen jungen Darstellern, ebenfalls mit. Produziert wurde die Serie von Cocofilms und Karbe Films im Auftrag der Technischen Universität München. Das Ziel: Frauen für ein Studium der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern.

