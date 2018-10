Auftritte, Reportagen, Podcast: "The Voice" wird digitaler

© Sat.1/André Kowalski

ProSieben und Sat.1 wollen "The Voice of Germany" digitaler machen und haben den Online-Output in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Dazu zählen Vorab-Auftritte im Netz, eine Reportage-Reihe über die Coaches und ein neuer Podcast.



17.10.2018 - 11:08 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 11:08 Uhr

Ab Donnerstag suchen ProSieben und Sat.1 wieder nach "The Voice of Germany". Die Musikshow soll jedoch künftig auch vermehrt abseits des Fernsehens stattfinden. "'The Voice of Germany war schon immer ein Erfolgsgarant auf unseren digitalen Plattformen", sagte Wolfgang Link, Vorsitzender der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 TV Deutschland. "Wir haben unsere exklusiven digitalen Inhalte gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt."

Zu dem erweiterten Online-Angebot zählt etwa eine vierteilige Reportage-Reihe über die Coaches, die von Sonntag an bis Mitte Dezember auf der Website zur Show gezeigt werden soll. Den Anfang macht Coach-Neuzugang Michael Patrick Kelly. Er wird etwa der in der Maske oder bei Proben mit der Kamera begleitet.

Neu ist auch, dass die Kandidaten nach ihrem Auftritt auf die Bühne noch einmal ins Online-Studio kommen, um ihren Song unplugged zu performen. Ab Donnerstag wird darüber hinaus unmittelbar nach jeder Ausgabe ein Podcast zur Show im Netz verfügbar sein. Darin sprechen Moderator Maurice Gajda, die ehemalige "Voice"-Siegerin Jamie-Lee Kriewitz und Musikproduzent Jan van der Toom über das, was die Zuschauer zuvor sehen konnten.

Bereits seit Beginn der Woche können sich die Fans von "The Voice of Germany" jeden Tag einen kompletten Vorab-Auftritt auf der Website sowie in den Apps von ProSieben und Sat.1 ansehen - allerdings wird nicht verraten, für welchen Coach sich die Kandidaten am Ende entscheiden. Ergänzt wird das Online-Angebot durch ein sogenanntes First-Look-Tool, in dem 20 Talente vorab vorgestellt.

