Neue Impro-Comedy mit Ralf Schmitz kommt im November

Ab November wird Ralf Schmitz in seiner neuen Impro-Comedyshow "Hotel Verschmitzt" bei RTL zu sehen sein. Der Sendeplatz ist äußerst prominent - und verspricht bessere Quoten als vor vier Jahren. Diesmal soll auch Frank Buschmann helfen.



17.10.2018 - 15:58 Uhr von Alexander Krei 17.10.2018 - 15:58 Uhr

RTL will der neuen Impro-Comedy mit Ralf Schmitz zu einem guten Start verhelfen und zeigt "Hotel Verschmitzt - Auf die Ohren, fertig, los!" ab dem 10. November jeweils samstags um 22:30 Uhr und damit im Anschluss an "Das Supertalent". Das Konzept basiert nicht etwa auf der "Schillerstraße", sondern auf dem dänischen Format "Hotel Zimmer frei", wie der Kölner Sender betont. Produziert wird die Show von HPR Bild & Ton.

Die Parallelen sind dennoch nicht von der Hand zu weisen: Die Mitwirkenden um Comedian Ralf Schmitz bekommen Anweisungen ins Ohr, die sie möglichst kreativ und unterhaltsam umsetzen müssen. Als Spielleiter fungiert Frank Buschmann, zum Ensemble auf der Bühne gehören unter anderem Marco Rima, Stefany Dreyer und Tanja Lanäus. Den Rahmen des Geschehens bildet ein Hotel, in dem Ralf Schmitz als Dauer-Gast fungiert.



Schon vor vier Jahren hatte sich RTL zusammen mit Schmitz an einer ganz ähnlich gelagerten Impro-Comedy gewagt. Diese hörte auf den Namen "Hotel Zuhause - Bitte stören" und war mit mäßigen Quoten am Freitagabend zu sehen. Nach dem "Supertalent" sollte nun mehr drin sein als die damals erzielten elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Welches Potenzial in dem Sendeplatz am späten Samstagabend steckt, stellt Ralf Schmitz gerade regelmäßig mit seiner Datingshow "Take me Out" unter Beweis, die auch in der laufenden Staffel im Schnitt wieder für fast 19 Prozent Markanteil gut ist.



