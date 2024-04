Der Primetime-Verlauf: ZDF spätabends stark

"Russland, China, Spionage – vertritt die AfD deutsche Interessen?" - Unter diesem Thema hat Maybrit Illner am Donnerstag unter anderem mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und dem ehemaligen CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet gesprochen. Die Sendung war nicht nur aus Sicht der klassischen TV-Quoten ein Erfolg (DWDL.de berichtete), die Daten von All Eyes on Screens belegen auch, dass das Format fast über die gesamte Dauer hinweg neues Publikum eingesammelt hat. Offenbar waren die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer sehr interessiert dabei - und schalteten deshalb nicht ab.

Der Vorabend-Verlauf: ARD-Rallye

Erneut war es Das Erste, das am Donnerstag eine beeindruckende Rallye am Vorabend hinlegte. Zwischen 17 und 18:45 Uhr sammelte man fleißig Publikum ein, danach erfolgte dann aber der fast schon traditionelle Einbruch. Das ZDF gewann im Gegensatz dazu etwas langsamer Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, musste dafür aber auch kein so großen Rückgang hinnehmen.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Neuer Spitzenreiter

Mit Haribo gibt es einen neuen Spitzenreiter im Marken-Ranking: 200 Spots reichten hier zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 117 XRP. Lenor kam auf rund 100 XRP, benötigte dafür aber deutlich weniger Schaltungen. Zwischen diesen beiden Marken positionierte sich Ikea mit 108 XRP - nach wie vor setzt der schwedische Möbelhändler auf eine andere Strategie als die anderen Marken, Ikea hat mit 430 Spots auch am Donnerstags die Werbeblöcke geflutet. Im Vergleich zu Sky war aber auch Ikea fast schon zurückhaltend: Der Pay-TV-Anbieter schaltete alleine am Donnerstag mehr als 1.000 Spots.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.