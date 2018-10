Auch Funke will am True-Crime-Trend teilhaben

© Funke Mediengruppe

"True Crime"-Geschichten sind egal in welchem Medium seit einiger Zeit stark gefragt. Das hat man auch bei der Funke Mediengruppe bemerkt und testet demnächst das Sonderheft "Die Aktuelle - Krimi"



22.10.2018 - 14:33 Uhr von Uwe Mantel 22.10.2018 - 14:33 Uhr

Ab sofort liegt das neue Sonderheft "Die Aktuelle - Krimi" am Kiosk, mit dem die Funke Mediengruppe auf den fahrenden True-Crime-Zug aufspringt. In dem zunächst einmalig zum Copypreis von 2,80 Euro erscheinenden Heft werden auf 84 Seiten echte Kriminalgeschichten erzählt. Es geht etwa um den Fall Fritzl, den Mord an Rosemarie Nitribitt und etwas marktschreierisch hat es auch die "Todesfalle Traumschiff" auf die Titelseite geschafft.

"Wahre Kriminalgeschichten sind der neue Trend. Sowohl im Fernsehen also auch im Zeitschriftenregal. Bisher gibt es dort solche Formate allerdings nicht im unterhaltenden Frauenzeitschriften-Segment. Das ändern wir", sagt Chefredakteurin Anne Hoffmann. Von den Mitbewerbern will man sich absetzen, indem man "pointierter und konzentrierter" berichte und eine emotionalerer Bildsprache einsetze. Zudem liege ein Schwerpunkt auf prominenten Tätern und Opfern.

Die Druckauflage liegt bei 160.000 Exemplaren. Ob weitere Ausgaben erscheinen, ist noch nicht entschieden, hier wartet man zunächst den Verkaufserfolg ab.



Teilen